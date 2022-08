Los padres de los 43 piden pruebas irrefutables sobre la muerte de los normalistas

La detención del exprocurador Jesús Murillo Karam representa para los padres un avance en el camino del acceso a la justicia porque reconoce lo que ellos dijeron desde un principio y les dio la razón: que la versión ofrecida por el Gobierno de Peña Nieto era una gran mentira.

Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- La oscuridad aún continúa para los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos a casi ocho años y a pesar del nuevo informe de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa (CoVAJ), mismo que aceptaron, pero bajo reserva, pues indicaron que no aceptarán indicios o la hipótesis de que sus hijos fueron asesinados, si no les muestran pruebas irrefutables.

“A pesar de las inclemencias del tiempo, nosotros los padres, mientras no tengamos verdad saldremos a las calles. […] A casi ocho años hemos sufrido tragos amargos y llorado lágrimas de sangre por la desaparición de nuestros hijos. La oscuridad continúa, el alba no aparece en el horizonte. Es como si se hubiese detenido esa noche lluviosa y oscura del 26 de septiembre”, indicó la señora Hilda Legideño Vargas, mamá de Jorge Antonio Tizapa Legideño, al leer el posicionamiento conjunto.

La lluvia arreció esta tarde de viernes mientras se desarrollaba la marcha de la Acción Global por Ayotzinapa sobre el Paseo de la Reforma. El contingente caminó con pancartas y consignas de exigencia para el esclarecimiento del caso, justicia y que todos los implicados —no sólo en la desaparición forzada, sino en la construcción de la mal llamada “verdad histórica”— sean llamados a rendir cuentas.

Los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa reiteraron su postura de que no aceptarán sólo indicios de que sus hijos están muertos si el Gobierno no les presenta pruebas científicas e irrefutables del paradero de los normalistas.

“Las madres y los padres necesitamos pruebas científicas indudables del destino de nuestros hijos. No podemos irnos a casa con los indicios preliminares que no aclaran a cabalidad donde están y qué pasó con ellos”, señalaron.

El reciente informe de la CoVAJ ha sido relevante para los padres, indicaron, pues tiene elementos positivos que ayudarán al conocimiento de la verdad y a obtener justicia.

Entre los aspectos que reconocieron y aplaudieron está el reconocimiento por parte de Gobierno de que los hechos acontecidos la noche del 26 de septiembre y madrugada del 27 de septiembre de 2017 se trataron de un crimen de Estado.

“El reconocimiento es significativo ya que evidencia que diversas entidades estatales participaron en la desaparición de nuestros hijos y que deberán ser investigadas y sancionadas […] Los hechos de Ayotzinapa fueron complejos. Se desarrollaron en varios lugares porque fue una agresión de gran magnitud que implicó la participación de diversas corporaciones estatales y grupos delictivos que les permitieron controlar y dirigir la agresión cobarde contra nuestros hijos”, dijeron.

No obstante, no todo está dicho, ni aclarado y aún falta un largo camino por recorrer para los padres, aclararon.

Emiliano Navarrete, padre de José Ángel destacó que mientras no haya evidencias sólidas, mientras no les pongan en la mesa a ellos las pruebas científicas e irrefutables de los hechos, ellos no pueden aceptar una versión preliminar.

El padre también cuestionó que hasta el momento solo el exprocurador Jesús Murillo Karam sea el único enjuiciado y demandó que los demás involucrados, principalmente altos mandos del Ejército y el expresidente Enrique Peña Nieto, rindan cuentas ante la justicia.

“¿Por qué no han tocado a Enrique Peña Nieto a Salvador Cienfuegos? Tantos personajes políticos de alto nivel involucrados, pero ¿Y Peña Nieto? Claro que él también fue partícipe y colaboró por acción u omisión”, dijo el hombre.

Emiliano recordó que Peña Nieto se burló de los padres al decir que los jóvenes estaban muertos. “A mí me sigue dando coraje este tipo tan despreciable que se burló de nuestro dolor y miren donde está viviendo ahora. ¿Vive en México? No. Roban y se van; y son aceptados en otro país”

El padre de José Ángel Navarrete insistió en entrevista con medios de comunicación que ellos seguirán en la lucha social y que no descansarán hasta saber qué pasó exactamente con sus hijos y, sobre todo, dónde están.

—Pero, ¿está consciente que al ser algo tan difícil podrían quizá nunca saberlo? —le preguntó un periodista.

—Si no hay paz para nosotros, no habrá paz para el Gobierno —dijo el hombre.

Por su parte, Clemente Rodríguez Morena, papá de Cristian Rodríguez Telumbre, también destacó que él necesita respuestas concretas y claras para saber qué ocurrió con su hijo y dónde está. Su hijo es uno de los tres estudiantes de los cuales ya encontraron un resto y este fue identificado con el estudio de ADN realizado en la Universidad de Innsbruck.

Sin embargo, para Clemente eso no es prueba suficiente y pidió que su hijo sea entregado completo, es decir, todo su cuerpo.

“Ese día que me dan la noticia de mi hijo Cristian, del fragmentito, ellos hablaban de restos. Pero yo les digo ‘dónde están los restos?’ Yo no me puedo quedar satisfecho con un fragmentito, yo para poder aceptar, quiero el cuerpo completo porque a mi hijo le pueden cortar una pierna, me pueden cortar un brazo y la esperanza no me la pueden quitar”, recordó.

Don Clemente coincidió con los demás padres que el reciente informe de la CoVAJ es un avance porque el Gobierno mexicano ya aceptó que participó el Estado.

“A mí parecer, desde mi punto de vista, queda uno satisfecho que el caso no diera carpetazo, que las investigaciones siguen, entonces esperemos que pronto las investigaciones avancen porque ya se van a cumplir 8 años y más que nada el Gobierno mexicano ya va de salida”, dijo.

Sin embargo, el padre coincidió en que aún faltan investigaciones y procesar a más culpables.

“Se habla de ciertos funcionarios que van a detener, pero que aporten más información, a lo que nosotros nos importa es dónde están los jóvenes y lo dije yo como padre de familia y la consigna va a ser esa, que, así como se los llevaron vivos así los queremos, la fe mueve montañas y pues el Gobierno mexicano debe de seguir todas las líneas de investigación”, expresó.

La detención del exprocurador Jesús Murillo Karam representa para los padres un avance en el camino del acceso a la justicia porque reconoce lo que ellos dijeron desde un principio y les dio la razón: que la versión ofrecida por el Gobierno de Peña Nieto era una gran mentira.

“Murillo Karam condujo una investigación turbia, irregular, plagada de tortura, manipulación y siembra de pruebas construyendo así una mentira que impidió saber el paradero de nuestros hijos. De haberse explorado otras líneas de investigación a escasos días de la desaparición el éxito de saber su paradero pudo haber sido más objetivo, sin embargo, la acción criminal y humana de este señor y otros funcionarios lo impidieron. Por ello, es importante no dejar impune la actuación ilegal de tales funcionarios, por lo que estamos pendientes del proceso penal que se le sigue a esta persona”, señalaron en su posicionamiento.

Finalmente reiteraron que seguirán “la exigencia de presentación con vida de los 43. No podemos claudicar en la lucha hasta no tener prueba plena que indique su paradero”.

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.