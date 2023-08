Día 2: Taylor Swift le regala sombrero a niña; fans son estafadas (FOTOS y VIDEOS)

Las y los swifties volvieron a reunirse en el Foro Sol para presenciar la súper producción de Taylor Swift; mientras tanto, una agencia de San Pedro Cholula no entregó los boletos prometidos y se estima que el monto de la estafa ronde entre los 675 mil pesos.

Ciudad de México/Puebla, 26 de agosto (SinEmbargo/Periódico Central).- La estrella estadounidense Taylor Swift volvió a deleitar a las y los fanáticos capitalinos con su segunda de cuatro presentaciones que hará desde el Foro Sol de la Ciudad de México (CdMx).

La artista oriunda de Pensilvania a nueva cuentas atrajo la atención de más de 50 mil personas que se dieron cita la noche de ayer en el Foro Sol, ubicado en la Ciudad Deportiva en la CdMx, para presenciar el segundo show de la gira “The Eras Tour”.

Que conciertazo se aventó Taylor Swift en el Foro Sol 🫶. PD: @soypaulinagoto y yo hicimos “friendship bracelets” con nuestros nombres, si te quedaste con alguno ponte en contacto conmigo ☺️ pic.twitter.com/HNvwikuuW0 — Rodrigo Saval (@rodrigosaval) August 26, 2023

Sabrina Carpenter volvió a presentarse previo al show de Taylor Swift, presentación que inició alrededor de las 19:30 horas. Cerca de una hora después fue que la intérprete de temas como Shake it Off y The Man apareció para iniciar el concierto.

Como es tradición en sus presentaciones, la canción sorpresa en el segundo concierto de Taylor Swift fue Snow on the Beach.

Siempre me gustó mucho Sabrina Carpenter pero después de verla en vivo, confirmo que es perfecta pic.twitter.com/wO0PN1pymm — selaus 🌅 (@selaus03) August 25, 2023

Sin embargo, uno de los momentos estelares de la presentación fue cuando, durante la interpretación de la canción 22 —perteneciente al álbum Red del año 2012 y reversionado— Taylor Swift se acercó a una niña que estaba al frente del escenario y le regaló el sombrero que llevaba puesto.

Varios videos rápidamente viralizados en redes sociales muestran el instante en que la artista avanza por la pasarela instalada frente al escenario para finalmente llegar a una niña, se hincó para alcanzarla y la abrazó.

🏟️| LA ENTREGA DEL SOMBRERO DE "22" 🤩 #MexicoCityTSTheErasTour pic.twitter.com/wnLAEI4qUT — Taylor Swift México (@tayswiftmex_2) August 26, 2023

La niña, con asombro total, le dio una friendship bracelet (brazalete de la amistad, en inglés), hecho que Taylor recibió con gusto, se quitó su sombrero y se lo entregó, mientras le decía algo. Una vez que la cantante se levanta, no deja de ver a la menor y se despide de ella.

Esta acción es algo que suele hacer la artista en sus presentaciones, ya que durante su primer concierto, otra niña igualmente recibió el regalo por parte de Taylor, hecho que fue documentado por su tía, quien subió a TikTok una fotografía del sombrero autografiado.

Mientras tanto, muchos otros fanáticos que no pudieron acceder al concierto, no desaprovecharon la oportunidad de quedarse de pie a los alrededores del Foro Sol, perteneciente al Autódromo Hermanos Rodríguez, para por lo menos escuchar a Taylor Swift.

“Cantamos y bailamos como si estuviéramos adentro”, escribió un usuario en Twitter que registró varios momentos del concierto desde las afueras del recinto.

Así vivimos los que nos agarramos fuerte el #MexicoCityTSTheErasTour desde afuera del Foro Sol, igual se sintio una vibra increíble con todos los swifties de afuera. Cantamos y bailamos como si estuviéramos adentro ✨🫶🏻🇲🇽 #TSTheErasTour @taylornation13 @taylorswift13 pic.twitter.com/JuqVlL6xdp — Hery 🩵 (@OneIan22) August 26, 2023

Cabe recordar que, al igual que ayer, antier y los dos días siguientes de las presentaciones de Taylor Swift, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro tendrá un horario especial de operación en apoyo a los asistentes.

El servicio se ofrecerá hasta las 01:00 horas, únicamente en cuatro líneas:

– Línea 2 (Cuatro Caminos – Tasqueña)

– Línea 3 (Indios Verdes – Universidad)

#AvisoMetro: Debido al evento que se llevará a cabo en las inmediaciones de la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9, el Metro ampliará su horario hasta la 1:00 am los días 24, 25, 26 y 27 de agosto en las estaciones de las Líneas 2, 3, 8, 9 y B. Toma previsiones. pic.twitter.com/m8wyGbmASy — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 24, 2023

– Línea 8 (Garibaldi/Lagunilla – Constitución de 1917)

– Línea 9 (Tacubaya – Pantitlán)

– Línea B (Buenavista – Ciudad Azteca)

Con motivo la XL edición del Maratón de la Ciudad de México 2023, el STC también tendrá un horario especial de apertura el próximo domingo 27 de agosto.

Hoy Taylor Swift y yo tuvimos muchos momentos muy personales entre ella y yo, gran inversión la que hice en esta noche 🧚🏽‍♂️✨ pic.twitter.com/uGb0NhFQ6n — Andres Villalpando (@andresinparis) August 26, 2023

El Metro ofrecerá servicio a partir de las 5:00 horas en las Líneas 1, 2, 3 y 9 para facilitar el traslado de los participantes, quiene tendrán acceso gratuito portando su número.

Es decir, las líneas mencionadas iniciarán operaciones dos horas antes del horario habitual de los domingos y días festivos, que suele ser de 7:00 a 24:00 horas.

#MexicoCityTSTheErasTour!! Tonight, with your very best dance moves, vamos a enseñarle a Taylor como vamos a shake it off! 💃🕺 #TSTheErasTour https://t.co/kUvUe0p6qg pic.twitter.com/pn9egZHO8J — Taylor Nation (@taylornation13) August 25, 2023

AGENCIA DE VIAJES ESTAFA A POBLANOS CON BOLETOS FALSOS

Poblanos acusaron a la agencia Servicios de Entretenimiento Producciones Broken Kids Never Die Club, de estafarlos al no entregarles boletos pagados para el concierto de Taylor Swift.

El 24 de agosto inició la gira de la cantante, contemplando cuatro fechas en México. Y esto provocó la demanda de personas que buscan asistir al concierto.

Fueron aproximadamente 150 poblanos quienes sufrieron este engaño con los boletos falsos de Taylor Swift. Las personas señalaron a Iván Molina Jiménez, como el responsable, ya que desde el mes de junio comenzó a vender estos paquetes en las redes sociales de su agencia.

Cabe destacar que el monto de la estafa ronda entre los 675 mil pesos. Y es que varias personas habían pagado con anticipación paquetes de 4 mil 500 pesos.

Incluso, según el testimonio de los inconformes, algunos adquirieron paquetes con precio de 30 mil pesos, pues esto contempla boletos, transporte redondo, alimentos y hospedaje de lujo.

Las mujeres que hicieron pública esta situación, aclararon que no había razones para desconfiar. Pues la agencia de San Pedro Cholula, había organizado varios viajes a otros conciertos.

Sin embargo, la preocupación comenzó desde una semana antes del concierto de Taylor Swift, ya que Molina Jiménez dejo de contestar los mensajes y llamadas.

En la conversación de WhatsApp que fue compartida, se puede leer como una de las afectadas le solicita los boletos, pues faltaba muy poco para el evento.

Aquí, el sujeto se deslindó de responsabilidades argumentando que su exjefa de nombre Miroslava Moreno Bermúdez lo había despedido.

Es importante mencionar que el encargado de vender los paquetes había firmado cartas compromiso donde afirmaba entregaría los boletos con un día de anticipación.

Luego del tremendo fraude se pudo constatar que Entretenimiento Producciones Broken Kids Never Die Club no aparece en registros de empresas y su perfil de redes sociales fue eliminado.

Ahora los afectados buscan encontrar al responsable, pues hasta el momento no saben nada sobre su paradero. Por ello argumentan que escapó con los más de 675 mil pesos.