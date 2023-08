La FIFA suspende 90 días a Rubiales por beso a Hermoso; le prohíben contactarla

ZÚRICH (AP) — La FIFA suspendió el sábado al presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, mientras su comité disciplinario investiga su conducta en la final del Mundial femenino, que incluyó un beso no consentido a una de las futbolistas españolas.

Rubiales estará apartado de sus funciones durante 90 días “a la espera del procedimiento disciplinario abierto” contra él el jueves, indicó el ente rector de fútbol mundial en un comunicado.

The FIFA Disciplinary Committee provisionally suspends Luis Rubiales, president of the RFEF ⬇️https://t.co/9imRUJDR15

— FIFA Media (@fifamedia) August 26, 2023