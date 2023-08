Suboficial de la GN secuestrado es hallado muerto en la Central de Abasto de Puebla

El cuerpo de Isauro N. fue ubicado alrededor de las 16:00 horas. Personal de la Guardia Nacional y Fiscalía de Puebla acudió al lugar para las diligencias correspondientes.

Por Magarely Hernández

Puebla, 26 de agosto (AmbasManos).- En la junta auxiliar de La Resurrección abandonaron muerto al suboficial de la Guardia Nacional (GN) que ayer por la mañana fue privado de la libertad en la Central de Abasto de Puebla.

Se llamaba Isauro “N” y realizaba un trabajo de investigación junto a dos compañeros vestidos de civil. Al notar una actitud sospechosa, sujetos lo retuvieron y encerraron en una bodega de la nave C.

Ahí lo golpearon y cuestionaron, posteriormente se lo llevaron a bordo de una camioneta color negro, supuestamente con dirección a Tlaxcala.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Al no tener noticias de su compañero, los agentes de la GN solicitaron apoyo de diversas corporaciones. Poco después arribaron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y hasta del Ejército Mexicano para montar un fuerte dispositivo de seguridad.

Aunque dialogaron con líderes del centro de abasto, buscaron cámaras de videovigilancia y recorrieron las bodegas, no fue posible rescatar a su compañero.

De acuerdo a fuentes policiacas, fue alrededor de las 16:00 horas cuando se reportó el hallazgo de un hombre sin vida y con signos de violencia en La Resurrección. Minutos después se confirmó que se trataba del suboficial de la GN.

ENCUENTRAN MUERTO AL OFICIAL DE LA GN LEVANTADO EN LA CENTRAL DE ABASTO

El sitio exacto donde los responsables abandonaron el cuerpo no fue revelado, las fuentes únicamente mencionaron que personal de la GN y de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) ya realizan las diligencias correspondientes.

Lo que sí revelaron es que el cuerpo estaba semidesnudo y tenía severos golpes, principalmente en el rostro.

Una página llamada Central de Abasto Puebla que informa todo lo que ocurre en dicho centro de abasto dijo que las personas que participaron en la privación ilegal de la libertad no son comerciantes.

Se espera que en las próximas horas alguna autoridad proporcione más información al respecto.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AMBAS MANOS. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Ambas Manos https://www.sinembargo.mx/author/ambasmanos