“No vayan a quedar muy tristes”: AMLO a aspirantes de Morena que pierdan en encuesta

A 24 horas de que las corcholatas presidenciales terminen sus recorridos por el país, el Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los aspirantes perdedores a no darse por vencidos a la primera.

Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los aspirantes presidenciales que resulten perdedores en la contienda que “no se pongan muy tristes” y no se den por vencidos a la primera.

El mandatario federal dio su “consejo” durante un evento realizado en el municipio de Costa Chica de Guerrero. Ahí, el Jefe del Ejecutivo federal recordó sus años como opositor, donde compitió tres veces a la Presidencia de la República, y no fue fácil llegar a Palacio Nacional.

“Ahora que están compitiendo para ver quién queda como dirigente del movimiento yo le tengo que entregar ya el bastón de mando, dentro de unos días a los que van a quedar sea hombre sea mujer, siempre les digo no se me desesperen mucho porque acuérdense que yo tardé y fueron tres veces, la tercera es la vencida, para que no vayan a quedar ahí muy tristes, decir ‘no pues no quiso el pueblo ahora’”, dijo.

Programas para el Bienestar, desde Cuajinicuilapa, Guerrero https://t.co/evBhXuUEwb — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 26, 2023

El Presidente agregó que será el pueblo el que decida, ya que se acabó el “dedazo”.

“Nada de que a ver la señal, nada de que el tapado, nada de que el acarreo, nada de la cargada, todo eso pertenece a la época antiodemocrática cuando se imponía a las autoridades, ahora es el pueblo el que manda y si se equivoca seguirá mandando”, comentó.

Acompañado por la Gobernadora Evelyn Salgado y su Gabinete de Bienestar, López Obrador recordó que su triunfo en 2018 se logró con ayuda del pueblo de México y porque es muy perseverante.

“Cuando luchamos por ideales, cuando luchamos por principios, no hay que darse por vencido a la primera, no nada de eso”, insistió.

El Presidente mexicano también señaló que será en 11 días cuando se revelará a quien gane la encuesta de Morena para buscar la Presidencia.

Por ello, a sus compañeros de partido pidió recordar el inicio del movimiento y lo que costó llegara al lugar en donde se encuentra actualmente la 4T.

“No crean que fue tan fácil, costó, pero, se logró porque nosotros somos muy perseverantes cuando luchamos por ideales, cuando luchamos por principios, no hay que darse por vencido a la primera, no nada de eso”, finalizó.