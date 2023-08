Costco restringe la compra de postres para detener reventa; se desatan MEMES en redes

Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- La cadena de supermercado Costco, empresa que vende productos en mayoreo, comenzó a aplicar ciertas restricciones para la compras de sus pasteles y así evitar su reventa.

Ante las compras “excesivas” que se han reportado, en varias sucursales de Costco México presentaron una nueva política que limita a cada cliente a la compra de sólo dos unidades de chocoflan o cheesecake, sin importar el tipo de membresía que tengan.

@Costco no se vale que acaparen , entonces no cobren membresía de todos modos cuando va uno ya no hay ningún pastel , ni galletas ni donas. pic.twitter.com/7FdiL2Du9n

— Alex Ruiz (@AlexRui14221011) August 19, 2023