Un nuevo incendio forestal en Hawai provoca la evacuación de vecindario en Lahaina

Lahaina, Hawai, EU, 26 de agosto (AP) — Un incendio forestal arrasó con 4 hectáreas (10 acres) el sábado y obligó a las autoridades de Maui a evacuar a los residentes de un vecindario de Lahaina, a poca distancia del sitio recientemente devastado por las llamas, antes que los bomberos lo controlaran.

Los bomberos sofocaron las llamas desde arriba utilizando un helicóptero y con mangueras en el suelo, dijo John Heggie, portavoz del Centro de Información Conjunta del condado Maui.

Las autoridades del condado Maui señalaron en una publicación de Instagram que el incendio ya no representa una amenaza activa, pero que los bomberos trabajan en el área y los evacuados debían mantenerse alejados hasta que sea seguro regresar.

La orden de evacuación abarcó un pequeño número de viviendas en las colinas sobre los hoteles turísticos de Kaanapali. De momento se desconoce cuántas personas se vieron afectadas por la orden de evacuación.

Al menos 115 personas murieron y 2 mil estructuras quedaron destruidas cuando un incendio forestal arrasó el centro de Lahaina el 8 de agosto. Las lluvias mínimas han sumido la zona en una sequía.

