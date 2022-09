Profesores de la UdeG arman frente contra bajos salarios; “no hay dinero”, les dicen

Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).– La Universidad de Guadalajara (UdeG) recortó estímulos por los que cada año compiten docentes para mejorar sus sueldos, esto indignó a la comunidad académica y la llevó a organizar un frente para exigir a las autoridades la restitución completa de sus pagos y resolver el problema de fondo: los bajos salarios y las condiciones precarias con las que la mayoría de las y los trabajadores en la institución ejercen.

Los profesores denuncian que en la UdeG, sin importar los títulos académicos o los años de experiencia, los sueldos son precarios, por eso cada ciclo escolar intentan mejorar sus ingresos compitiendo por estímulos.

En ese contexto, la universidad informó el 15 de agosto en un comunicado que, por falta de presupuesto, desde ahora y hasta marzo de 2023 no podrá dar completos los recursos del Programa de Estímulos al Desempeño Docente (PROESDE) que beneficia a 2 mil 960 profesores, de acuerdo con datos de la Coordinación General Académica y de Innovación; este fue creado desde 2002 por las secretarías federales de Hacienda y la de Educación Pública para compensar los bajos salarios y reconocer la labor de profesores o técnicos académicos de tiempo completo.



Los estímulos económicos se asignan según la clasificación que las y los docentes que compiten por ellos alcanzan luego de que una comisión evalúa criterios como su calidad y dedicación, para ello deben comprobar, entre otras cosas, que tiene grupos a su cargo, que imparten y asisten a distintos talleres, diplomados, que hacen publicaciones, además de contar al menos con el grado de maestros.

La académica con más de 33 años de antigüedad en la universidad también denuncia que pese a la labor de las y los docentes, la universidad ha pasado años sin publicar convocatorias que permitirían homologar el nivel y sueldo del personal que, como ella, permanece en capacitación constante.

En ello coincide Ángeles Gallegos, quien labora en el Centro de Estudios y Humanidades de la UdeG y quien con 28 años en la universidad no ha podido subir de nivel pese a contar con los requisitos necesarios. “Tengo más de 10 años que no he podido ascender y, bueno, tengo doctorado, he participado en comisiones, en la docencia, en investigación, en publicaciones, en todo lo que nos exige nuestro contrato. Como yo, muchos profesores realizamos las actividades que cualquier titular C –el nivel más alto en el escalafón como investigador–, pero eso no lo reconoce la universidad”, lamenta en entrevista.