“Consulta” sobre el Ejército será en enero y sin INE, adelanta AMLO; alista programa

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes que no se llamará “consulta” el ejercicio que se realizará para conocer la opinión de la ciudadanía sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles.

Además, en su conferencia de prensa matutina anunció que este ejercicio se llevará a cabo en enero de 2023 y reiteró que no contará con la participación del Instituto Nacional Electoral (INE). Por el contrario, adelantó que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, presentará mañana un programa para realizar este mecanismo.

“No se le va a llamar consulta, porque tiene que buscarse el marco legal apropiado. Tampoco queremos que participe el INE, porque nos va a pedir muchísimo dinero, viáticos, no, desgaste, viajes al extranjero para ir a ver cómo llevan a cabo las consultas en otras partes, entonces no, así no, saldría carísimo”, expuso en su conferencia de prensa matutina.