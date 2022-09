La desaceleración de EU impactará a México, dice la OCDE: calcula PIB 2023 de 1.5%

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dio a conocer este lunes sus perspectivas de crecimiento económico de México para 2023, las cuales pasaron de un 2.1 por ciento del estimado en junio, a 1.5 por ciento.

Sin embargo, la entidad con sede en París aumentó la proyección para este 2022 del Producto Interno Bruto (PIB) de México, al pasar de 1.9 por ciento de la estimación anterior a un 2.1 por ciento.

En su reporte más reciente, la OCDE señaló que la economía mundial se ha visto afectada por la invasión rusa de Ucrania, por lo que, dijo, que el crecimiento económico mundial se estancó en el segundo trimestre de 2022 y los indicadores de muchas economías ahora apuntan a un periodo prolongado de crecimiento moderado.

En cuanto al crecimiento mundial, la OCDE prevé que éste se desacelere de tres por ciento en 2022 a 2.2 por ciento en 2023, muy por debajo del ritmo previsto antes de la guerra. Agregó que para el próximo año, los ingresos mundiales reales podrían ser alrededor de 2.8 billones de dólares inferiores a lo esperado hace un año.

También pronosticó que el crecimiento anual del PIB se desacelere bruscamente a 0.5 por ciento en Estados Unidos en 2023 y 0.3 por ciento en la zona del euro, con riesgos de caídas en la producción en varias economías europeas durante los meses de invierno.

Mientras que el crecimiento en China será de 3.2 por ciento, en medio de los cierres por la COVID-19 y la debilidad del mercado inmobiliario, pero añadió que el apoyo de las políticas podría ayudar a que el crecimiento se recupere en 2023 a 4.7 por ciento.

In case of a cold winter & without alternative sources, European #gas storage levels will fall dangerously low – below 30%.

In the 🇪🇺, gas supply #disruptions from reduced Russian flows risk hitting the #economy hard.

La OCDE calculó que la inflación general disminuya del 8.2 por ciento en 2022 al 6.5 por ciento en 2023 en las economías del G20, los países más industrializados del mundo.

Advirtió que un factor clave que ralentiza el crecimiento mundial es el actual endurecimiento generalizado de la política monetaria en la mayoría de las principales economías, en respuesta al exceso mayor al esperado de las metas de inflación durante el último año.

Además de la erosión de los ingresos reales disponibles de los hogares, la baja confianza de los consumidores y los altos precios de algunos productos energéticos, especialmente el gas natural en Europa, afectarán negativamente tanto al consumo privado como a la inversión empresarial.

G20 inflation has continued to rise – from 3.8% in 2021 to 8.2% in 2022.

It is expected to fall back in 2023 but it will remain high (6.6%) and well above central bank targets across G20 economies. #EconomicOutlook #OECD

