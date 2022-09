Canadá elimina requisito de vacunación y uso de mascarillas para viajeros extranjeros

Por Robe Gillies

Toronto, 26 de septiembre (AP) — El Gobierno canadiense anunció el lunes que ya no requerirá a la gente usar mascarillas en los aviones para protegerse contra el COVID-19. También confirmaron que a finales de mes, Canadá retirará el requisito de vacunación para que la gente pueda ingresar al país.

La agencia Transport Canada dijo que las normas existentes para el uso de mascarillas se retirarán el 1 de octubre.

Canadá, al igual que Estados Unidos, exige que los extranjeros estén vacunados cuando entran al país. No se tiene previsto ningún cambio en la norma estadounidense en el corto plazo. Los viajeros internacionales que no estén vacunados tienen permitido ingresar a Canadá, pero actualmente deben de someterse a pruebas y colocarse en una cuarentena de 14 días.

Travelling or returning to Canada? As of October 1, all #Covid19 border requirements, including vaccination, testing and quarantine/isolation, will be removed for all travellers entering Canada by land, air or marine mode.

Learn more: https://t.co/sYmQZu9izX pic.twitter.com/3pK99gkoZk

— Health Canada and PHAC (@GovCanHealth) September 26, 2022