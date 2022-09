BARDO de Iñárritu y Pinocho de Del Toro serán las grandes galas del FIC de Morelia 20

Del 22 al 29 de octubre las calles del centro de la capital michoacana se llenarán del séptimo arte con la llegada del Festival Internacional de Cine de Morelia que vuelve de lleno a sus alfombras rojas, ruedas de prensa presenciales, recepciones y la presencia de invitados nacionales e internaciones, entre ellos Alejandro González Iñárritu y el director estadounidense Barry Jenkins, ganador del Óscar por Moonlight.

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).– Daniela Michel, directora del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), no se equivoca cuando asegura que “la verdadera cereza del pastel” de este encuentro es el cine mexicano, pues su edición número 20 está cargada de una gran selección en competencia y funciones especiales como BARDO de Alejandro González Iñárritu y Pinocho de Guillermo del Toro.

BARDO, Falsa Crónica de unas Cuantas Verdades, que tuvo su premier en el Festival Internacional de Cine de Venecia, será la cinta inaugural del Festival de Morelia en la que Iñárritu estará presente, mientras que Pinocho, que hallará en el FICM su estreno en Latinoamérica, contará con una gala especial con la participación a la distancia de Del Toro.

“Alejandro González Iñárritu está viendo justamente su agenda. Estamos muy contentos, ésta es la quinta vez que viene a presentar algún trabajo a Morelia. Es un gran amigo. […] Respecto a Guillermo del Toro estamos justamente viendo en qué va consistir exactamente su presencia, es posible que sea de manera virtual, él está muy ocupado terminando mucho proyectos, él también tiene una gran cercanía con el Festival, él hará todo lo posible por presentar de la mejor manera su película, que es una joya verdaderamente. Así que estamos muy contentos con esta presencia de dos amigos muy queridos y admirados por el festival”, destacó Daniela Michel en un encuentro con medios.

Del 22 al 29 de octubre la ciudad de Morelia recibirá en sus salas y recintos 95 películas entre las que se encuentran: 11 trabajos en la Sección Michoacana (9 cortometrajes y 2 largometrajes), 60 títulos en la Sección de Cortometraje Mexicano (15 de animación, 17 de documental y 28 de ficción), 14 títulos en la Sección de Documental Mexicano y 10 títulos en la Sección de Largometraje Mexicano.

Es importante destacar que de estas cintas en competencia, 45 por ciento de los trabajos fueron dirigidos por mujeres. De hecho, en la selección de largometraje de ficción de los 10 filmes seleccionados, ocho corresponden a cineastas mujeres, un resultado que, aseguran, se debe meramente por la calidad de sus trabajos.

“De los 2 mil cineastas que han participado en Morelia a lo largo de 19 años, ya vamos para 20, prácticamente hay mitad y mitad. Así que me siento muy contenta, muy orgullosa de que ahora justamente haya ocho películas dirigidas por mujeres de diez, pero el compromiso con las mujeres ha sido siempre, permanente. Yo soy mujer y colaboro con muchas mujeres a las que admiro muchísimo, así que sí quiero que subrayemos esto, nosotros tenemos un compromiso siempre desde que empezó el festival”, destacó Michel.

20 AÑOS, GRANDES SORPRESAS

Son dos décadas las que celebrará el Festival este 2022, y después de dos años atípicos por la pandemia y con menos riesgos de contagios y de complicaciones por COVID, la vuelta del encuentro se augura “en grande”. Cuauhtémoc Cárdenas Batel, vicepresidente del FICM, reflexionó sobre la responsabilidad de luchar por seguir adelante con este encuentro después de tanto tiempo:

“Lo que nos da este tiempo es la coincidencia de eso de que hay que seguir siendo inconscientes un poquito. También hay que tomar conciencia de lo que se tiene entre manos después de 20 años, porque después de 20 años tenemos un patrimonio que cuidar como Festival, compromiso que es reiterado año con año y que cada vez al irse consolidando con el festival se vuelve más importante, no para nosotros, sino para la ciudad donde sucede, el lugar donde sucede, y para la comunidad que participa en él, entonces es nuestro obligación cuidarlo”.

Además del pilar que es la selección mexicana en su programa, algo que también distingue al FICM es la llegada de invitados internacionales que este año se verá engalanada con la presencia del realizador estadounidense ganador del premio Óscar, Barry Jenkins (Moonlight, 2016), la cineasta francesa Claire Denis (High Life, 2018), el director Frank Marshall para presentar Jazz Fest: A New Orleans Story (2022).

La actriz española Maribel Verdú presentará la cinta en la que participa Raymond y Ray (2022), los directores Jerry Schatzberg y Pierre Filmon que presentarán Jerry Schatzberg: Landscape Portrait; Laurent Cantet con su Arthur Rambo, Jeremy Thomas con Eo, Luis Mandoki con la recién estrenada Presencias, Fernando León de Aranoa presentará Sintiéndolo mucho, Amy Redford con Roost, Julie Bertuccelli con Jane Campion: The Cinema Woman, y Barnabás Tóth que presentará Those Who Remained.

Entre las decenas de estrenos internacionales se presentarán: Triangle of Sadness, Alcarràs, Armageddon Time, Broker, Close, Los reyes del mundo, entre otras más.

En homenaje de este año estará dedicado el cineasta mexicano Alejandro Galindo del cual serán proyectados sus filmes: Campeón sin corona (1945), Esquina, bajan! (1948), Una familia de tantas (1948), Hay lugar para dos (1948), Cuatro contra el mundo (1949), Doña Perfecta (1951), Los dineros del diablo (1952), Los Fernández de Peralvillo (1953) y Espaldas mojadas (1953).

LA INDUSTRIA MEJORA

El Festival Internacional de Cine de Morelia se reinventó en 2020 ante las demandas por la pandemia y desarrolló un lado virtual, compartiendo en las plataformas Cinépolis Klic, Canal 22 y FilminLatino parte de su selección y derribando así fronteras, este año ese formato no se despide, al contrario, se refuerza.

“Uno de los aprendizajes fue la de robustecer la parte virtual del festival y expandirla de manera muy importante y gracias a eso hemos logrado alcanzar a audiencias muchas más amplias”, destacó Alejandro Ramírez Magaña, presidente del FICM y director de Cinépolis, quien además destacó los números logrados al implementar lo virtual.

“El festival en los años previos a la pandemia rondaba al rededor de 70 mil espectadores presenciales en Morelia, y raíz de la pandemia el año pasado ya con todas las exhibiciones que hicieron en Canal 22, FilminLatino y Cinépolis Klic se lograron más de 3 millones de espectadores a películas, cortometrajes y documentales que se exhibieron en el festival”.

Sin embargo, aunque el director de la cadena de cines más grande de nuestro país reconoce como se ha fortalecido lo online dentro del FIC de Morelia, aplaude que por fin las calles de la ciudad se llenen con la asistencia de cinéfilos sin restricciones de aforos y signifique a su vez vuelta de alfombras rojas, las ruedas de prensa presenciales y recepciones.

El cierre de salas gran parte de 2020 desembocó en grandes afectaciones a la industria de exhibición del cine, y este 2022, señala, ya pinta mejor.

“Fue el golpe más fuerte que ha tenido la industria de exhibición cinematográfica en toda su historia y afortunadamente el 2022 ha sido el año de la recuperación, a pesar de que todavía a inicios de este año tuvimos restricciones severas, inclusive en el caso de Cinépolis que operamos en 19 países, países enteros nos cerraron en enero y febrero por la variante Omicrón, a partir del mes de marzo se empezó con la recuperación constante”.

Así entonces, el Festival Internacional de Cine de Morelia se convierte en la fiel muestra de una recuperación en ascenso de esta industria de exhibición en nuestro país, que vivió en 2019 su mejor años, y que ahora augura en 2023 volver a tocar esos números récord:

“En lo que va del año en México estamos al 60 por ciento de los asistentes que tuvimos en 2019, pero ese es un promedio de todo el año que te baja los meses de febrero y enero que fueron meses casi sin contenidos, y el mes de julio ya subimos al 83 por ciento, entonces sólo tuvimos un deficit del 17 por ciento, lo que habla de una recuperación sostenida, y esperamos para fin de año estemos arriba de ese 83 por ciento en los meses de noviembre y diciembre, así que la recuperación va muy bien y tenemos toda la fe y el optimismo que 2023 estaremos ya cercanos a los números de audiencia que tuvimos en 2019”, culminó Ramírez Magaña.

