Hugo López-Gatell renuncia a la Subsecretaría de Salud; busca “humanizar” la CdMx

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).- Hugo López-Gatell renunció este martes a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud (SSa) federal para oficialmente contender por la candidatura de Morena para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx).

A través de una conferencia de prensa realizada esta noche en la Casa Moctezuma, en la Alcaldía Coyoacán, quien encabezó la estrategia contra la pandemia de COVID-19 en México dio a conocer que oficialmente llevó a cabo su registro como aspirante a la Coordinación de la Transformación en la capital del país.

Aseguró que la decisión por contender por la titularidad del Poder Ejecutivo en la CdMx no fue una decisión que surgiera súbitamente, sino que fue una consideración que estuvo pensando por mucho tiempo.

“Les comparto que no surgió de la noche a la mañana. Conforme nos avecinamos al fin de este ciclo del sexenio, todas y todos quienes participamos en el proyecto de transformación y hemos tenido el orgullo de acompañar al Presidente López Obrador, y en su momento en la Ciudad a la Doctora Sheinbaum, hemos pensado que no podemos dejar caer no solamente lo ya logrado, sino el ritmo de transformación que está teniendo nuestro país y que está teniendo nuestra Ciudad”, detalló.