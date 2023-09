Antonio Pérez, papá de “Checo”, se registra como aspirante de Morena para Jalisco

Antonio Pérez Garibay anunció que ya se registró en la contienda interna de Morena para buscar la gubernatura de Jalisco en las elecciones del 2024.

Por Yeseline Trejo

Ciudad de México, 26 de septiembre (AS).- Antonio Pérez Garibay, actual Diputado federal de Morena y papá del piloto de automovilismo mexicano Sergio “Checo” Pérez, anunció este martes 26 de septiembre del 2023, que oficialmente se ha registrado como aspirante para contender en las encuestas internas del Movimiento de Regeneración Nacional.

ANTONIO PÉREZ GARIBAY SE REGISTRA EN LA CONTIENDA DE MORENA

El Diputado federal buscará el puesto de Coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, así como ser el candidato oficial de Morena para buscar la gubernatura de Jalisco rumbo a las elecciones de México del 2024.

Cabe recordar que esta entidad tapatía es uno de los estados que Morena buscará quitarle a la oposición, toda vez, que actualmente lo dirige Enrique Alfaro del Partido Movimiento Ciudadano (MC). Pérez Garibay, adelantó que el lema que llevará su campaña será “Jalisco, tierra de campeones”.

Ante medios de comunicación, el padre del piloto de Red Bull compartió que la noticia ya la platicó con sus familiares y “ahora, después de platicarlo con ellos, tengo toda su bendición, todo su apoyo”. Además, aseguró que en caso de que exista un perfil más preparado para el puesto no tendrá problema de declinar o aceptar los resultados de las encuestas.

“Mi pobreza me forjó. Creo es algo muy importante, caminando de la mano de mi madre por las calles de Guadalajara, el haber nacido de la forma en que nací me llena de mucho orgullo”, informó Antonio Pérez Garibay.

En su discurso y anunció el papá de “Checo” Pérez refirió que las y los tapatíos merecen ser dirigidos por un mandatario limpio y transparente:

“No políticos, no rateros y no traidores, y los invito a que me hagan un scouting, y si encuentran algo malo, que lo publiquen, yo les digo que Antonio Pérez es amigo de todos los expresidentes y presidentes, pero nunca he hecho negocios con ellos, y de eso de trata, de ser transparente, y eso es lo que requiere Jalisco”, aseguró Garibay.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.