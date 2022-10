Legisladores rechazan recomendaciones de Comisión de Venecia sobre Reforma Electoral

Santiago Creel Miranda, Presidente de la Cámara de Diputados, agradeció a la Comisión haber emitido su opinión, pero señaló que es un tema que atañe sólo a los mexicanos.

Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).- Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido del Trabajo (PT) rechazaron la recomendación que hizo la Comisión de Venecia sobre la Reforma Electoral en México.

Santiago Creel Miranda, Presidente de la Cámara de Diputados, agradeció a la Comisión haber emitido su opinión, pero señaló que es un tema que atañe sólo a los mexicanos.

“Estoy al tanto de las recomendaciones que ha hecho el Consejo de Europa. Sin embargo, esto es una cuestión entre nosotros, entre los mexicanos, y estamos más que convencidos, una buena parte de la oposición, si no es que toda, de que esto no debe pasar”, dijo Creel Miranda

“Les agradecemos mucho sus opiniones, pero nosotros tenemos las propias y estamos convencidos de ellas, y más quienes hemos sido parte de una generación que nos hemos dedicado a construir las instituciones electorales del país, desde el antiguo IFE [Instituto Federal Electoral] hasta el INE de hoy””, agregó.

Por su parte, el Diputado Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, señaló que en su partido no se apoyará nada que dañe al INE ni al Tribunal Federal Electoral. Además que se requiere de un “profundo conocimiento técnico-electoral para avanzar en un marco electoral”. “La barrera es infranqueable, es no poner en riesgo elecciones democráticas y creíbles, no entregar un Padrón Electoral y datos biométricos de mexicanos al gobierno y no permitir que el crimen organizado participe en los procesos electorales”, mencionó.

Asimismo, Gerardo Fernández Noroña, del PT, aseveró que los diputados se amparan en el pueblo de México, pues “a él servimos, a él nos debemos y a él le responderemos”. “Y es un clamor popular la salida del actual INE y al actual Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, dijo.

Este 24 de octubre, la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, conocida como la Comisión de Venecia e integrada por expertos independientes de 61 países, hizo llegar este lunes al Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, la opinión que emitió sobre las diversas propuestas de reforma político-electoral que se discuten actualmente en México.

La Comisión de Venecia advirtió que la iniciativa de Reforma Electoral promovida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador pone en riesgo la imparcialidad e independencia de las autoridades electorales y podría debilitar la confianza de los ciudadanos en las elecciones.

“Si el sistema actual y la administración tienen independencia asegurada, gozan de la confianza de la mayoría de los actores electorales y han demostrado ser capaces de garantizar varios ciclos electorales exitosos consecutivos, es imperativo que las nuevas autoridades de gestión electoral y las jurisdicciones especializadas proporcionen al menos la misma garantías de independencia y debe ser capaz de ofrecer al menos la misma calidad de proceso electoral como sus predecesores”, indica.

Según el documento publicado por la Comisión de Venecia, una de las mayores preocupaciones gira en torno a la idea de que el pueblo elija a las autoridades electorales, ya que éstas podrían estar supeditadas al partido político que se encuentre en el poder, además de dejar en desventaja a los grupos políticos más pequeños al elegir diputados y senadores por listas nacionales.

Lo anterior amenaza que sean los partidos políticos y no los ciudadanos quienes ejerzan las decisiones, incidiendo en el el calendario electoral, así como en la credibilidad de las elecciones.

De acuerdo con el organismo, un sistema electoral sí puede mejorarse, siempre y cuando garantice independencia y calidad en los procesos, sin embargo, en México observan lo que sería un cambio radical, que podría afectar de forma significativa las elecciones presidenciales de 2024.