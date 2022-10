En su momento se abrió expediente contra FCH, confirma AMLO; “no sé si sigue vigente”

El tema salió a conversación después de que López Obrador asegurara que “una cosa es la autoridad y otra cosa es la delincuencia”, y que “el problema de antes es que se vincularon en muchos actos ilícitos, incluso vinculaciones ilícitas entre gobiernos”.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).- Luego de que Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), revelara que hay una investigación internacional en contra del expresidente Felipe Calderón Hinojosa que estaría relacionada con el operativo “Rápido y Furioso”, el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la mañana de este miércoles que en su momento se abrió un expediente, pero que desconoce si está vigente.

-¿De esta investigación no sabe si hubo como tal en contra de Calderón? -le preguntó una reportera durante su conferencia de prensa matutina.

–No sé si esté vigente, pero sí en su momento se abrió un expediente. No sé si se mantenga vigente, si continúen investigando o ya le dieron “carpetazo” porque involucra a los dos gobiernos [Estados Unidos y México]. No es nada más un asunto de la delincuencia -afirmó.

El tema salió a conversación después de que López Obrador asegurara que “una cosa es la autoridad y otra cosa es la delincuencia”, y que “el problema de antes es que se vincularon en muchos actos ilícitos, incluso vinculaciones ilícitas entre gobiernos”.

Como ejemplo, puso el operativo “Rápido y Furioso”, el cual consideró que “es a todas luces ilegal” y “violatorio de nuestra soberanía”. “Eso se pactó entre los gobiernos de Estados Unidos y México. Eso ya no se permite”, sostuvo.

Desde Palacio Nacional, el mandatario recordó que el acuerdo entre los dos países consistió en que se introdujeran de manera clandestina armas de Estados Unidos a México con sensores para que llegaran a la delincuencia, y que con esos sensores se pudiera detectar quiénes las usaban y detenerlos.

“O sea, ni en términos operativos, de eficacia policiaca, tenía justificación ese operativo ‘Rápido y Furioso’. ¿Qué pasó? Antes de que llegaran las armas a los delincuentes, ya sabían porque el Gobierno estaba totalmente infiltrado y lamentablemente utilizaron esas armas para asesinar a personas”, acusó.