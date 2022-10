El jefe del Tesoro de Reino Unido aplaza la presentación de su plan económico

Por Danica Kirka

Londres, 26 de octubre (AP) — El responsable del Tesoro británico, Jeremy Hunt, demoró el miércoles hasta el 17 de noviembre una esperada declaración sobre los asuntos económicos del país. El aplazamiento da al flamante Primer Ministro, Rishi Sunak, la oportunidad de opinar sobre las medidas destinadas a estabilizar las finanzas del país después que los planes de recorte de impuestos de su predecesora remecieron los mercados.

La declaración incluirá un presupuesto completo y el análisis de su impacto sobre la deuda y la toma de préstamos por el Gobierno realizado por la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, un organismo independiente. La fecha original del anuncio era el 31 de octubre.

“Quiero confirmar que demostrará la caída de la deuda en el mediano plazo, lo cual es muy importante que la gente lo comprenda”, afirmó Hunt en una declaración grabada. “Pero también es extremadamente importante que la declaración se base en unos pronósticos económicos y de finanzas públicas que sean lo más precisos posible”.

Sunak asumió en la víspera, en reemplazo de Liz Truss, que se vio obligada a renunciar luego de apenas seis semanas en el puesto.

El anuncio de Truss de que recortaría impuestos por 105 mil millones de libras (116 mil millones de dólares) y de que aumentaría el gasto público sin explicar cómo lo pagaría generó temores de que la deuda pública se iría por las nubes, lo que provocó una caída récord de la libra, remeció los mercados de bonos e incrementó los costos de hipotecas de millones de personas.

Los mercados financieros se recuperaron desde que Hunt asumió como jefe del Tesoro hace dos semanas y echó por la borda la mayor parte del plan económico de Truss. La moneda británica y los bonos del Gobierno mantuvieron sus alzas recientes después del anuncio del aplazamiento, un indicio de que los inversionistas están dispuestos a darle a Hunt el tiempo necesario para asegurarse de que él y Sunak están de acuerdo sobre las nuevas medidas económicas.

Prime Minister @RishiSunak & Chancellor @Jeremy_Hunt have agreed the Autumn Statement will be delivered on 17 November with an @OBR_UK forecast. It will contain the UK’s medium term fiscal plan to put public spending on a sustainable footing, get debt falling & restore stability. pic.twitter.com/3wiSAU1iaK

— HM Treasury (@hmtreasury) October 26, 2022