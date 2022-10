“Es contenido basura, falso y truqueado”, responde Ricardo Monreal a Layda Sansores

El legislador morenista dijo que desde que decidió participar como aspirante a suceder al Presidente Andrés Manuel López Obrador, se han multiplicado las descalificaciones y los ataques en su contra, los cuales, dijo, “son promovidos, patrocinados y tolerados desde las oficinas de la aspirante y los aspirantes al mismo cargo”.

Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).- Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los senadores de Morena, dijo este miércoles que las supuestas conversaciones entre él y el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, exhibidas ayer por la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, se tratan de “contenido basura, falso y truqueado”.

Mediante un videomensaje compartido en su cuenta de Twitter, el Senador calificó como una “guerra sucia” los ataques en su contra, pues aseguró que “se quiere eliminar a la mala, con dinero legal o ilegal y con estrategias burdas” a quienes aspiran a la Presidencia en 2024.

Además, el legislador expresó que a lo largo de su vida política ha afrontado “calumnias, intrigas, infamias y se ha enfrentado al poder económico y al poder político”; sin embargo, afirmó que siempre ha “salido adelante”.

Mencionó que desde que decidió participar como aspirante a suceder al Presidente Andrés Manuel López Obrador, se han multiplicado las descalificaciones y los ataques en su contra desde el interior, “promovidos, patrocinados y tolerados desde las oficinas de la aspirante y los aspirantes al mismo cargo”. “Algo lamentable”, añadió.

Independientemente del contenido basura, falso, truqueado e intervenciones ilegales en conversaciones privadas, no se puede aplaudir la ilegalidad, como señalé, voy a ejercer mi derecho en la instancia correspondiente. pic.twitter.com/Dj3l5G8T4A — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 26, 2022

“Pienso que cuando en una sociedad la Ley se viola por la propia autoridad, sin ningún recato, pero tampoco sin ninguna consecuencia, el sistema de Gobierno comienza a degenerarse, comienza a deformarse en perjuicio de la sociedad y de la confianza del ciudadano”, añadió.

Consideró que “ya se ha iniciado una ruta política de difícil retorno”, la cual “terminará como boomerang para quienes creen que la integra, la falsedad han triunfado a partir de ayer”.

“Lo riesgoso es enorme porque puede poner en riesgo la confirmación electoral. Creo además que no se puede aplaudir, consentir o abrazar la ilegalidad. Tampoco se puede tolerar que la Constitución se viole una y otra vez, y se felicite a quien la viola”, declaró el morenista.

Y añadió: “Independientemente del contenido basura, falso y truqueado de las intervenciones privadas, ilegales, de las conversaciones privadas, es inaceptable que nos acostumbremos a que se vulnera la Ley a capricho del gobernante o de la gobernante y no sucede nada. No hay ninguna consecuencia. Sigue igual y se le aplaude”.

Por ello, recordó que actuará y ejercerá su derecho ante las instancias legales competentes con el fin de presentar una denuncia, y aseguró que no va “a ceder hasta que se cumpla con la Constitución y la Ley”.

“Vamos a resistir porque creo que México, nuestros hijos, merecen una clase política más honorable, más escrupulosa, que respete la Ley, que rinda cuentas, que genere confianza, que concilie. México necesita reconciliación nacional. Ni nos vamos a dejar, ni nos vamos a rajar. Vamos a luchar con pasión porque vale la pena por México hacerlo”, concluyó.

En tanto, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada en su conferencia de prensa de este miércoles sobre el tema, por lo que respondió que no se meterá en ello.

“No, no me voy a meter en el tema. Cuando entre nosotros, hay. Ayer yo dije, Layda es una mujer muy valiente, pero creo que debe haber prudencia. Y nada más sacaron el pedacito que dije de ‘Layda es una mujer maravillosa’ y ‘Shenibaum apoya la Hora del Jaguar que ha sido muy importante’ y no pasan la otra parte”, reprochó.

La Ciudad de México es uno de los 20 destinos favoritos de los nómadas digitales, compartimos la lista con Dubái, Buenos Aires, Lisboa. Les invito a seguir nuestra conferencia de prensa para conocer más del tema. | #EnVivo 🔴 https://t.co/b5VwdQ7zVP — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) October 26, 2022

Asimismo, opinó que “la mejor manera de actuar en este momento es haciendo nuestro trabajo y no dándoles armas a los adversarios”.

—En otras palabras, ¿sería enviarles el mensaje de “por más que lo intenten, no nos van a separar”? —preguntó el reportero Juan Raymundo Hernández.

—Así es, ya lo dijiste tú —respondió la mandataria capitalina

El pasado 24 de octubre, Ricardo Monreal había acusado que en redes sociales hay cuentas falsas que lo atacan, mientras que se encargan de alabar a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, aunque ella negó los ataques y aseguró que su Gobierno no hace campañas sucias ni negras contra nadie.

En una conferencia de prensa, el Senador dio a conocer que encargó un “estudio forense” para identificar cuentas, las cuales, dijo, llevan 16 meses “golpeándolo”. Y adelantó que presentará una denuncia.

🔴 Conferencia de prensa del presidente de la Junta de Coordinación Política, @RicardoMonrealA. https://t.co/iqolxbBCC9 — Senado de México (@senadomexicano) October 24, 2022

“Para demostrar cómo por sistema hay cientos de cuentas en redes que atacan todos los días y al mismo tiempo alaban a la candidata, a una de las candidatas. Bueno, a la aspirante porque no son ni candidatos, ese término no es sino hasta después del registro”.

“Es verdaderamente insolente lo que están haciendo. Es una guerra fratricida al interior de Morena que no les va a resultar y que creo, al contrario, debilitan al movimiento y ponen en riesgo el triunfo de 2024”, agregó.

“Sí, es muy clara la relación de las cuentas. Las que me atacan a mí, son las que la alaban a ella”, insistió.

LAYDA SANSORES EXHIBE AUDIOS

MARTES DEL JAGUAR #44 https://t.co/WXyhpDKOVP — Layda Sansores (@LaydaSansores) October 26, 2022

Ayer por la noche, la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, exhibió en su programa “Martes del Jaguar” una serie de chats entre Ricardo Monreal Ávila y Alejandro Moreno Cárdenas, en donde al parecer se pactaron algunos acuerdos que el priista no cumplió. Además, acusó al Senador morenista de empezar una guerra sucia y dividir al partido.

“La guerra sucia la empezó en 2021 en la Ciudad de México, cuando Monreal traicionó a Morena y operó para la derecha, entregándole la mitad de las alcaldías, hasta la Cuauhtémoc”, dijo la Gobernadora de Campeche luego de exhibir los mensajes de WhatsApp entre Monreal y “Alito”, como también se le conoce al líder del Partido Revolucionario Institucional.

La Gobernadora de Campeche aseguró que ella no espía a nadie, que la información le llegó. “Yo no espió a nadie, a mí me cayó la información, pero aquí lo que se demuestra es que trató de encubrir [a ‘Alito’] y, por tanto, actuó contra los campechanos, y si Monreal quiere demostrar que lo espié a ver cómo le hace”.

Asimismo, la Gobernadora Layda Sansores recalcó que exhibió los audios no por mala intención, sino para exponer un acto de corrupción.

“‘Alito’ es verdaderamente un encantador de serpientes, ¿cómo los envuelve?, ¿qué les dice? Y Monreal fue uno de ellos, ese es el problema. Todos caen en sus promesas y que además no les cumple”, dijo.

Ante este caso, el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado esta mañana a evitar conflictos dentro del movimiento que encabeza.

“Ya lo expliqué, ya ayer hablé de eso. Quiero mucho a Layda [Sansores], respeto mucho a Ricardo Monreal y hay que buscar la unidad”, dijo durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional del día de hoy.

El mandatario resaltó que no se debe de caer en “politiquería”, insultos, agravios ni humillaciones, ya que esto perjudica al proyecto de Nación, considerando además, a los opositores de su Gobierno como parte de esa unidad, por lo que invitó a que a ese grupo conservador tampoco se le vea como enemigo.

“No hay que tener enemigos, y que sí haya polémica, y que se defienda el proyecto de Nación porque eso es defender al pueblo, pero no caer en la politiquería y mucho menos en el insulto, el agravio, la humillación y ofrecer disculpas”, añadió.