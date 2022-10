Investigación exhibe abusos laborales a trabajadores de limpieza del Metro de CdMx

La tesis de Ana Ximena Prieto, activista por los derechos laborales, revela que los trabajadores del Metro no cuentan con aguinaldo, vacaciones, ni siquiera con los instrumentos adecuados para su trabajo o la copia de un contrato, y las recientes reformas al outsourcing no los protegen

Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).– Los trabajadores de limpieza del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, que suelen ser personas de la tercera edad, son subcontratadas y laboran en condiciones de precariedad, denunció este miércoles Ana Ximena Prieto, activista por los derechos laborales, quien publicó una tesis en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre el tema.

Prieto detalló en entrevista con Daniela Barragán y Romina Gándara para el programa Café y Noticias, transmitido por el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, que los trabajadores no firman un contrato, no cuentan con vacaciones ni prestaciones básicas de ley como el aguinaldo, y además reciben instrumentos de trabajo que no son idóneos para realizar las labores de limpieza.

La activista señaló que la precarización de estos puestos de trabajo comenzó en la década de los ochenta, pero explotó a partir del 2000 en adelante, sobre todo en los gobiernos de Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), y luego con el Pacto con México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), cuando se realizaron las reformas para “implementar el outsourcing permitido, regulado, legalizado, y totalmente se le abren puertas a empresarios para exponenciar sus ganancias”.

Prieto explicó que la legislación más reciente habla de que está prohibida la subcontratación para las “actividades primarias” de las empresas. “En el STC no se podría subcontratar a transportistas, porque ese es el giro principal de la institución, pero, ¿qué pasa con los trabajadores históricamente marginados, como los de limpieza y seguridad privada? No son el giro principal, es por eso que se sigue permitiendo”, dijo.

“Con la reforma que se presenta en 2020 sí fue un avance para frenar estas prácticas del outsourcing, sin embargo sigue siendo una medida para contratar empresas con servicios no primarios, entonces la reforma que se implementó en 2020 sí contribuye, pero no es suficiente”, añadió.

A través de un trabajo de campo que comenzó a finales de 2021 y se extendió hasta principios de 2022, Prieto encontró que a los trabajadores no se les respetó el aumento del salario mínimo que entró en vigor con el cambio de año. “Algunos me decían que ganaban dos mil 100 pesos, a la quincena, que ni siquiera alcanza el salario mínimo del año pasado, es una completa vulnerabilidad”, aseguró.

En cuanto al aguinaldo, “se les dice a los trabajadores que lo recibirán en la quincena, pero la siguiente quincena ya no les pagan, se jinetean el dinero, se van atrasando, realmente no es aguinaldo” y además no cuentan con vacaciones, ni siquiera las mínimas de ley.

Cuestionada por las conductoras, la activista señaló que “no hay registros” sobre todos estos trabajadores. “No hay información, ellos mismos no conocen a su empleador. Hay un escalafón terrible, muy extenso, no hay contacto directo con la empresa, solamente los ‘cabos’ que supervisan el trabajo. ¿A quién denuncias, a quién le reclamas?”, explicó.

En cuanto a la contratación, dijo, es prácticamente inmediata: “Piden la CURP [Clave Única de Registro de Población], la credencial de elector, y ya, te lo dan [el trabajo] al día siguiente. No se firma nada, menos se tiene contrato colectivo, no hay sindicato. Ellos no reciben copia de nada, del contrato, es un tema complicado”.

La situación, indicó, se complica incluso más para las mujeres que entran a laborar. “Encontré una extensión del trabajo doméstico a la esfera pública, generalmente las mujeres que se encuentran trabajando en la limpieza se dedicaron toda la vida a eso, no solamente de manera remunerada, sino en sus hogares, es lo único que saben hacer, en sus palabras”, detalló.

Muchas de ellas, agregó, eran dependientes de sus cónyuges. “Esos maridos no tuvieron jubilación y no se quedan con pensión las mujeres, entonces se ven en la necesidad de trabajar, además de cuidar a nietos, de hacer la comida, y todo lo que hacemos las mujeres. Se intensifica más porque de por sí están vulneradas por su condición de trabajo y de vida, ahora con la edad, tener que aportar a sus hijos… A grandes rasgos encontré la dependencia económica con sus maridos y la división del trabajo en el que las mujeres todavía en el Siglo XXI son consideradas como las únicas que pueden hacer la limpieza”, aseveró.

Por todo ello, Prieto señaló que es responsabilidad de las autoridades supervisar al otorgar las licitaciones. “[Las empresas] acumulan años de ganar, se las saben todas, el Gobierno debe verificar que se respeten los derechos laborales, que se otorguen licitaciones únicamente a aquellos que demuestren que sí cumplen, no sólo con las especificaciones técnicas del servicio, sino de responsabilidad con los trabajadores”, dijo.

Y es que Prieto señaló que en su investigación encontró que las principales licitaciones las acumula una sola familia. “Se empiezan a dar estas licitaciones a empresas como las de la familia Reyes Saldívar, es importante mencionarlo porque son ellos quienes ostentan principalmente estas empresas que cambian de razón social, de nombre, cambian el nombre, podemos buscarlo en transparencias, en el catálogo: tecnolimpieza, tecno limpieza, techno limpieza”, relató Prieto.

En su tesis, Prieto profundiza que los Reyes Saldívar “hasta 2021 gozan de contratos por sumas que rebasan los dos mil 585 millones de pesos aumentando su riqueza a costa de la fuerza de trabajo subcontratada y precarizada”, citando diversas fuentes, incluidos contratos y licitaciones ubicados en transparencia.

Prieto recordó que los cambios en las condiciones laborales para los servicios de limpieza, así como los de seguridad privada, aunque ese apartado no lo incluyó en la tesis, comenzó en la década de los 80, pero explotó a partir de las reformas de este siglo que permitieron la entrada de esas empresas.

Para Prieto, “no hay mayor prueba [de la relación con las empresas beneficiadas] que las dádivas que dio el Gobierno de Calderón y Fox a estos empresarios, no hay mayor muestras de nexos de gobiernos del PAN con empresarios que estas reformas laborales, se les puso en bandeja de plata para que se siguieran enriqueciendo”, acusó.