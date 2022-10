Michoacán y QRoo avalan permanencia de Ejército en calles hasta 2028; van 12 estados

Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).- Los congresos de Michoacán y Quintana Roo aprobaron este miércoles el decreto que avala la reforma constitucional que extiende la presencia del Ejército en las calles hasta el 2028; sólo falta que al menos seis legislaturas más lo avalen.

El Congreso michoacano aprobó, de última hora y con mayoría de votos, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo quinto transitorio del decreto por el que se modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional.

Con 26 votos a favor y ocho en contra, diputados locales aprobaron la reforma en presencia del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, durante la sesión del pleno de la 74 Legislatura local.

La minuta fue valada por legisladores del Morena, Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido Revolucionario Institucional (PRI). Mientras que legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) estuvieron en contra.

Quintana Roo también se sumó esta madrugada a los congresos estatales que dijeron sí a la reforma constitucional, aprobada por el Congreso de la Unión, para que las Fuerzas Armadas participen en las en tareas de seguridad pública por seis años más.

Con 21 votos a favor de los diputados de Morena y aliados, y dos en contra de las legisladoras Cinthya Millan, del PAN, y Maritza Basurto, de Movimiento Ciudadano (MC).

Al emitir su posicionamiento, la Diputada panista mencionó que esta militarización sólo es parte de la fallida estrategia de seguridad del Gobierno federal.

📹#Video "El Gobierno Federal no ha cumplido su promesa de no militarizar el país; 5 años no han bastado para implementar una correcta estrategia en materia de seguridad pública, la política de abrazos y no balazos ha sido un fracaso": Dip @CinthyaMillan7 https://t.co/iR0op0Koyk

