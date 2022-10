J.K. Rowling desata polémica en redes por opinar de los baños neutros de la UNAM

Por Mauro Marines

Saltillo, 26 de octubre (Vanguardia).- J.K. Rowling, la autora de la saga de Harry Potter, reaccionó a un video difundido en TikTok, donde se ve a una drag queen pasear por los baños neutro de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En la grabación se alcanzan a leer frases pintadas en todo el sanitario en apoyo a la comunidad LGBT+ mientras la drag enseña las instalaciones al ritmo de Born this way de Lady Gaga.

De acuerdo con lo que publicó J.K Rowling a través de Twitter, “la violencia masculina contra la mujer en México se encuentra entre las más altas del mundo”. “El lado derecho de la historia garabatea amenazas de muerte y violación dentro del baño de una estudiante en México”, agregó.

The right side of history scrawls death and rape threats inside a female students' bathroom in Mexico. Male violence against women in Mexico is among the highest in the world. https://t.co/JnI0lj6WrP https://t.co/0nm2KPj2xm

Esto no solo despertó comentarios en protesta a su interpretación del hecho acusándola de la transfobia, sino que también fueron cuestionados por poner atención a la violencia que viven las mujeres en México sólo cuando se trata de atacar a la comunidad LGBT+, dado que en el pasado se ha mantenido neutral ante problemáticas como los feminicidios que se viven en el país.

EL INICIO DEL FIN

Fue en 2020, cuando Rowling fue acusada de transfobia en Twitter al dar a entender en un comentario que sólo las mujeres menstrúan, y de “feminista radical que excluye a los trans” (TERF, en inglés) al defender que el sexo biológico es real y no una ilusión.

Rowling compartió un enlace que remitía al artículo “Opinión: creando un mundo post COVID-19 más igualitario para la gente que menstrúa” e ironizó con que las personas menstruantes “solían tener un nombre”, en alusión a la mujer.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?

Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA

— J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020