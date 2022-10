Profeco revisará restaurantes con terrazas del Centro Histórico por cobros excesivos

Desde hace algunos años, usuarios en redes sociales denuncian abusos en los precios de los restaurantes en las inmediaciones del Zócalo capitalino. La Jefa de Gobierno dijo que ya se han coordinado con la Autoridad del Centro Histórico para verificar que no haya se incurra en abusos.

Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llevará a cabo operativos con el fin de verificar que no haya abusos en los precios de bebidas y alimentos ofertados en restaurantes y bares con terrazas ubicados en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Lo anterior surge luego de varias quejas en redes sociales de comensales que han consumido en este tipo de locales y se han encontrado con una cuenta que sobrepasa sus expectativas, algunos de los cuales han publicado, incluso, las cuentas que recibieron en los restaurantes que visitaron.

Ante estos hechos, Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, expuso el día de hoy que, en primera instancia, harán un llamado a los establecimientos a ofertar precios justos, bajo la premisa de que ello les beneficiará con mayor clientela y la llegada de más turismo.

Claudia Sheinbaum pidió que la autoridad del Centro Histórico se una con Profeco para garantizar precios justos en el Centro Histórico de la capital. E hizo un llamado a los restauranteros a no abusar en el cobro de sus productos. 📹@Jordana_glez pic.twitter.com/T6kP5sopF9 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) October 26, 2022

En conferencia de prensa, la mandataria señaló que se ha conversado con Manuel Oropeza, quien es el titular de la Autoridad del Centro Histórico, y ya se está coordinando con Ricardo Sheffield, el procurador de Profeco, para revisar los establecimiento previamente denunciados.

“Manuel Oropeza de la Autoridad del Centro Histórico ya me había comentado esto, le pedí que se pusiera en contacto y hablamos con Ricardo Sheffield para que se pudiera con Profeco revisar que no haya abusos en los precios, entonces estamos trabajando con Profeco para que se hagan las revisiones y que no haya ningún abuso”.

Las autoridades llevarán a cabo un apercibimiento en lugar de una clausura, dado que el sector apenas comienza a recuperarse de las consecuencias que trajo la pandemia, sin embargo, en caso de seguir incurriendo en los mismos actos, se llevará a cabo una suspensión de actividades.

“Ya lo estamos trabajando, está trabajando Manuel y más que operativos que sea muy visible que se va estar revisando, primero se da la orientación, a nosotros no nos gusta llegar a clausurar porque ha sufrido mucho el sector por la pandemia, no se trata de llegar a clausurar es más bien se hace un apercibimiento… si hay una continuidad en eso ya vendrá una suspensión de actividades”.

El pasado 20 de octubre se hizo viral que una periodista visitó un restaurante con terraza del Centro Histórico y por un pedido de una orden de cuatro tacos de arrachera, guacamole y cerveza para cuatro personas la cuenta fue de más de cuatro mil pesos.

De acuerdo con la joven, el restaurante no cuenta con lista de precios para verificar los costos de lo que ordenas.

“Me vieron la cara de turista en mi propio país 🇲🇽 qué decepción …. Lleve a unos amigos chilenos a una terraza frente a Palacio Nacional y esta fue la cuenta, unos tacos de arrachera de casi 500 pesos, sigo sin creerlo @Profeco @CaroBeauregard”, dice la publicación.

Me vieron la cara de turista en mi propio país 🇲🇽 que decepción …. Lleve a unos amigos chilenos a una terraza frente a Palacio Nacional y esta fue la cuenta, unos tacos de arrachera de casi 500 pesos, sigo sin creerlo @Profeco @CaroBeauregard pic.twitter.com/IKC8sbQZyH — Betzabé Zumaya (@betzabezumaya) October 21, 2022

La exposición en redes sociales de este hecho desató una serie de denuncias en torno a los diversos establecimientos que llevan a cabo este tipo de prácticas en el centro de la capital, especialmente a los alrededores del Zócalo. Los usuarios señalaron cobros excesivos o innecesarios.

“Mi estimada Betza, todos los restaurantes de la zona, te cobran hasta la risa, sólo por estar en zona privilegiada. Es de años, creo que se te olvidaron algunas cosas. Disfruta la estancia, un gusto que estés en el país, abrazos”, contestó un usuario.

“Y ni discutas, porque te traen a sus ‘negociadores’. Es bien sabido que esos restaurantes ya son propiedad de conocido cartel del centro, así que ya dejen de consumirles”, dijo otro.