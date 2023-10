Un instructor de armas mata a 18 personas y lesiona a 13 en Maine; policías lo buscan

Por David Sharp

LEWISTON, Maine, Estados Unidos, 26 de octubre (AP).— La Gobernadora de Maine informó este jueves que fueron 18 las personas muertas y 13 las heridas en un tiroteo en un restaurante y bolera.

La Gobernadora Janet Mills dijo en conferencia de prensa que el sospechoso, Robert Card, es considerado armado y peligroso, y la gente no debe acercarse.

El suceso ocurrió la noche anterior en un restaurante y bolera de la localidad de Lewiston.

