Un Juez vincula a proceso a expolicías implicados en el feminicidio de Montserrat

El juzgador dictaminó un plazo de un mes para cerrar la investigación complementaria; los exagentes de la SSC capitalina seguirán encerrados en el Reclusorio Oriente.

Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).- Los expolicías Freddy “N” y René “N”, acusados por el delito de retardo de justicia tras el feminicidio de Montserrat Juárez, fueron vinculados a proceso este jueves.

Durante la continuación de audiencia del día de hoy, el Juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada luego de que el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio.

Ambos exagentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital permanecerán encerrados en el Reclusorio Oriente. Asimismo, el Juez fijó un mes como plazo para el cierre de la investigación complementaria.

Fue el pasado 20 de octubre cuando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) detuvo a ambos policías involucrados en el feminicidio de la joven Montserrat Juárez, quien fue encontrada sin vida en un departamento de la Alcaldía Miguel Hidalgo, el pasado mes de septiembre.

De acuerdo a los primeros reportes, las autoridades capitalinas se trasladaron hasta Nuevo León para arrestar al Freddy “N”, luego de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana revelara la carpeta de investigación para identificar y suspender a los elementos implicados en la muerte de la joven de 25 años.

Ese mismo día, en el estado de Hidalgo, René “N” fue detenido y posteriormente trasladado a la capital del país.

Compañeros de @SSC_CDMX detuvieron esta tarde en @gobiernohidalgo a René "N", el segundo implicado en el feminicidio de #Monserrat. Como lo hemos dicho antes: gracias al trabajo coordinado con la @FiscaliaCDMX, no habrá impunidad en este caso, ni en ningún otro. pic.twitter.com/88ytgMsz4R — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 20, 2023

DETIENEN A FEMINICIDAS DE MONTSERRAT JUÁREZ

A inicios de octubre, un Juez en la Ciudad de México vinculó a proceso a Sean Alejandro “N” y César “N” por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, luego de también ser procesados por el presunto feminicidio de Montserrat , luego de ser reportada como desaparecida en el Estado de México en julio del año pasado

En la continuación de audiencia, el Juez determinó prisión preventiva justificada en el Reclusorio Norte, por lo que ambos permanecerán detenidos mientras avanza el proceso legal en su contra. Además se estableció un plazo de tres meses para la conclusión de la investigación complementaria.

De acuerdo con los datos proporcionado por las autoridades, el susodicho Sean Alejandro “N” fue detenido el 25 de septiembre en flagrancia en la colonia Tabacalera, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, por supuesta posesión de drogas, mientras que su padre intentó evitar su detención ante los policías capitalinos.

Obtuvimos la vinculación a proceso con prisión preventiva en contra de Sean “N” y César “N”, por su probable participación en la comisión del delito de feminicidio, en su calidad de coautores, cometido en agravio de la joven Montserrat. Se fijaron tres meses de plazo para la… pic.twitter.com/TsWeUOPK0b — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) September 28, 2023

Cabe mencionar que ésta representa la segunda acusación que enfrentan ambos sujetos ante las autoridades, ya que anteriormente fueron procesados por el delito de feminicidio de la joven de 25 años, Montserrat Juárez Gómez, quien estuvo vinculada sentimentalmente con Sean Alejandro “N”.