México busca la hazaña ante la Argentina de Messi y con las estadísticas en contra

Ciudad de México, 26 de noviembre (SinEmbargo).- México y Argentina se enfrentan de nueva cuenta en una Copa del Mundo, en esta ocasión, en fase de Grupos de Qatar 2022 y en un duelo marcado por las dudas generadas entorno al funcionamiento del equipo dirigido por el entrenador argentino Gerardo “Tata” Martino que empató 0-0 ante Polonia en su debut en la justa mundialista y tras las inesperada derrota de la albiceleste, una de las grandes candidatas a ganar el campeonato, ante Arabia Saudita.

México llega a la cancha del Estadio Lusail con la esperanza de obtener su primer resultado positivo en un mundial de futbol frente a la albiceleste, pues en los tres enfrentamientos anteriores, Uruguay 1930, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, los sudamericanos se llevaron la victoria. Aunado a esto, en dos, de esos tres duelos, Argentina eliminó al Tri en los octavos de final.

La albiceleste tiene un abrumador saldo a favor sobre el cuadro nacional. Ambos equipos se han enfrentado en 35 ocasiones con un saldo de 18 victorias para Argentina, 13 empates y tan solo cuatro victorias para México.

Aunado a lo anterior, el choque tendrá un toque especial: será la oportunidad de México de eliminar a Argentina. Esto sucedería si el Tri gana el partido y si Arabia Saudita gana o empata ante Polonia.

UN HISTORIAL EN CONTRA

La primera vez en la que mexicanos y argentinos se vieron las caras en un mundial de futbol fue en Uruguay 1930, en un partido correspondientes al Grupo A. El Tri, cayó 6-3.

El segundo enfrentamiento entre ambas selecciones en una Copa del Mundo llegó 76 años después en Alemania 2006, en esta ocasión, en un partido correspondiente a los octavos de final. México, dirigido por Ricardo Antonio La Volpe, comenzó ganando el encuentro con un gol de cabeza de Rafael Márquez al minuto 6, sin embargo, poco le duró el gusto al cuadro nacional pues tan solo tres minutos después, Hernán Crespo empató el marcador.

Este partido celebrado en la Red Bull Arena de Leipzig es recordado porque a pesar de que la selección nacional fue superior a Argentina en gran parte del encuentro, no pudo reflejar esa superioridad en el marcador u terminó cayendo en tiempos extra gracias a una genialidad de Maxi Rodríguez, quien se inventó un golazo de otro partido y sepultó el sueño del Tri de alcanzar el anhelado quinto partido.

Cuatro años más tarde, en Sudáfrica 2010, México y Argentina volvieron a cruzarse en octavos de final, pero en esta ocasión las cosas fueron muy diferentes en comparación a lo sucedido en Alemania. Primero, en la conferencia de prensa previa al partido, se vio a Javier Aguirre, el entonces técnico nacional, cabizbajo y con falta de ánimos, lo cual fue calificado por muchos medios y aficionados como una actitud de derrota.

El día del juego, “El Vasco” sorprendió a propios y extraños al poner como titular a Adolfo “El Bofo” Bautista, un jugador que hasta ese momento no había disputado ni un solo minuto en el mundial. El argumento del entrenador de alinear de arranque al exjugador de Chivas era “espantar” a los jugadores argentinos, pues años antes el futbolista había dado una gran actuación contra Boca Juniors en la Copa Libertadores.

El 27 de junio de 2010, la selección mexicana saltó a la cancha del Soccer City de Johannesburgo en busca de su pase a los cuartos de final del torneo, pero se topó con un equipo repleto de figuras comandadas por Lionel Messi, Carlos Tévez, Gonzalo Higuain y Javier Mascherano que eran dirigidos por el legendario Diego Armando Maradona. Finalmente, México fue víctima de sus propios errores, goleado y eliminado del Mundial de Sudáfrica al caer 3-1.

POLÉMICAS CALIENTAN EL PARTIDO

Luego de conocer la suerte de cada uno de una de las 32 selecciones en el mundial, en redes sociales se volvió viral un video en el que Emiliano “Dibu” Martínez, portero titular de Argentina festeja al saber que enfrentará a México en el mundial al considerarlo como un rival “fácil”.

En un video grabado durante el sorteo del mundial, se observa al guardameta del Aston Villa de la Premier League de Inglaterra atento a la transmisión; acto seguido comienza a celebrar y brincar al ver que uno de los rivales de grupo de Argentina era México. “Easy, easy, easy”, se escucha decir al portero, refiriéndose a que el cuadro nacional no será un rival que cause mayores problemas a la albiceleste.

Las palabras del “Dibu” provocaron la molestia de gran parte del entorno futbolístico en México, exfutbolistas, jugadores, comentaristas y analistas deportivos aseguraron la reacción del portero argentino era una falta de respeto hacia el equipo mexicano. En tanto, en Argentina, el comportamiento de Martínez fue visto como algo normal e inclusive, hubo quien le dio la razón al afirmar que el Tri, no tiene los argumentos necesarios para competirles.

Tras las críticas hacia Emiliano Martínez, el guardameta tuvo que aclarar la situación, afirmó que no considera que México sea un rival a modo para Argentina y que su reacción fue producto de la emoción del momento.

“Lo viví con ansiedad, es mi primer Mundial. Es un grupo jodido, lindo, pero tenemos un buen arranque con Arabia Saudita. Nos tocó México primero y, saltando, llega un momento en el que ya no sabés si un rival es bueno o malo. Son cosas lindas y no lo podía vivir sentado, tenía que estar parado. Me puse más nervioso que en un partido”.

Las palabra del “Dibu” salieron a flote de nueva cuenta el pasado 22 de noviembre, luego de que Argentina cayera de manera sorpresiva ante Arabia Saudita, una selección que en el papel lucía como una de las más débiles de todo el torneo. Los aficionados mexicanos aprovecharon la derrota de la albiceleste para etiquetar en redes sociales al guardameta argentino.

La tensión entre mexicanos y argentinos alcanzó su punto más alto en Qatar, en donde aficionados de ambas selecciones se enfrascaron en una batalla campal que terminó con varias personas heridas y otras tantas detenidas.

En varios videos difundidos en redes sociales se observa cómo los hinchas se pelean a mitad de una calle ante la mirada de decenas de personas. Tras el incidente ni la Federación Mexicana de Futbol ni la AFA se pronunciaron al respecto.

Aunado a esto, se suma la polémica generada por el técnico nacional, Gerardo Martino, por mantener a jugadores considerados como “vacas sagradas” y a otros que no viven su mejor momento, además de no convocar a futbolistas como Javier “Chicharito” Hernández, goleador histórico de la selección ante la falta de soluciones en el ataque mexicano.

“El Tata” también ha sido criticado porque durante todo su proceso como seleccionador nacional no se ha establecido por completo en México y pasa la mayor parte de su tiempo en Argentina, dejando las labores de visorías y seguimiento de jugadores a sus auxiliares técnicos.

A estas controversias, se le suma la ocurrida el pasado mes de julio cuando Gerardo Martino asistió al partido entre Newells vs Racing y fue captado platicando con Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, a cuatro meses del enfrentamiento que mantendrán ambas selecciones en Qatar.

La imagen se volvió viral y reavivó los cuestionamientos de la prensa y afición contra “El Tata”, al afirmar que el argentino no está comprometido con su trabajo como seleccionador nacional. Además, leyendas del Tri como Luis Hernández, mejor conocido como “El Matador” afirmaron que no confiaban en el técnico argentino.

Ante la polémica generada, la dirección de selecciones nacionales indicó que a pesar de la ausencia de Martino, su cuerpo técnico conformado por Sergio Giovagnoli, Norberto Scoponi y Gustavo Dezotti se mantiene trabajando de manera permanente.

En tanto, Lionel Scaloni, salió a aclarar los rumores y aseguró que en dicho encuentro hablaron sobre diversos temas, pero no se trató nada relacionado con el duelo que tendrán sus selecciones en el mundial.

Cuando parecía que el asunto estaba cerrado, la polémico volvió a reavivarse. El pasado 23 de septiembre, un día de antes de enfrentar a la selección de Perú en uno de los últimos ensayos de México previo a su debut en el mundial, Gerardo Martino se ausentó de la práctica a puerta abierta que tuvo el Tricolor en el Rose Bowl de Pasadena, California, para quedarse en el hotel de concertación y ver el juego de preparación de Argentina ante Honduras.

La situación fue reportada por los medios de comunicación que acompañaban a la selección y rápidamente provocó las críticas de aficionados, comentaristas y figuras del futbol mexicano.

Ante la nueva polémica, el técnico argentino indicó que decidió ausentarse pues en este tipo de eventos, los aficionados prefieren ver a los jugadores que al entrenador.

“El hincha no me quería ver a mí. No digo que no me quieran. Yo firmo camisetas pero después vienen los jugadores y a mí me sacan la vuelta. No pensé que eso tendría que tener debate. A veces respirar es motivo de debate, y respirar lo seguiremos haciendo”.