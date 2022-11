Delegación del Gobierno venezolano llega a México para retomar diálogo con oposición

Madrid, 26 de Nov. (EUROPA PRESS).- El Jefe de la delegación venezolana para la mesa de diálogo con la oposición del país, Jorge Rodríguez, ha llegado a México en la noche de este viernes donde se retomarán las conversaciones con la Plataforma Unitaria con la esperanza de firmar un segundo acuerdo social referido a temas sociales.

Además, Rodríguez ha trasladado que la defensora de los Derechos Humanos y mujer del diplomático Alex Sabb, Camilla Fabri, se ha unido a la delegación. Después de que el chavismo se levantase de la mesa en agosto de 2021 como muestra del malestar por la extradición a Estados Unidos de Alex Saab, considerado testaferro de Maduro.

Sin embargo, en los últimos días se habían sucedido de nuevo los contactos entre las partes, con una reunión especialmente simbólica la semana pasada en el Foro de la Paz de París. La Plataforma Unitaria ha expresado que confía en “lograr acuerdos que permitan materializar los mecanismos que aseguren el bienestar de todos los venezolanos”.

Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos ha aplaudido el acuerdo entre el chavismo y la oposición de Venezuela para reanudar el diálogo, con la duda aún de en qué medida puede implicarse la Administración norteamericana en el proceso, suavizando por ejemplo las sanciones en vigor contra el Ejecutivo de Nicolás Maduro.

Estados Unidos, ha indicado Nichols en Twitter, “continúa apoyando al pueblo venezolano en busca de un futuro mejor”.

We welcome the return to talks between the Venezuelan parties later this week & look forward to them working toward relief for the humanitarian challenges facing Venezuelans, & free & fair elections. The U.S. continues to support the Venezuelan people as they seek a better future

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) November 24, 2022