VIDEO: Reportan balacera después de concierto de Danny Ocean en Morelia; hay 1 muerto

Ciudad de México, 26 de noviembre (SinEmbargo).- Una balacera ocurrida después de un concierto de Danny Ocean en Morelia, Michoacán, provocó la muerte de una persona e hirió a otras ocho.

Usuarios en redes sociales dieron su testimonio sobre el incidente, el cual ocurrió durante la noceh de este viernes después de que se realizara el espectáculo del venezolano en la Plaza Monumental de Morelia.

Hay videos que muestran el instante en que son perceptibles los sonidos de detonación de armas de fuego, causando el espanto de las personas que registraron el momento.

De acuerdo con los datos preliminares, los cuales fueron reportados por medios locales, hay una persona muerta y cerca de ocho heridos.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron a las inmediaciones del recinto; así como también elementos policiales del municipio, quienes acordonaron la calle Juan de Alvarado, esquina con Domingo de Medina, lugar donde dos camionetas recibieron impactos de bala. En uno de estos vehículos es donde fue encontrada la persona que falleció.

Hasta el momento, ninguna autoridad, estatal ni municipal, ha emitido un comunicado o una declaración con respecto a lo ocurrido.

Por su parte, el propio Danny Ocean empleó su cuenta de Twitter para dar su opinión sobre lo ocurrido, lamentando la situación de violencia que atraviesa México.

No entiendo porque suceden estas cosas si vinimos con un mensaje de amor! No se ni que decir, nunca he estado en esta situación. Por favor cuídense mucho, estoy con ustedes. Mis canales están abiertos para lo que necesiten. Esto no cambia el amor que siento a cada rincon de Méx

— Danny Ocean (@Dannocean) November 26, 2022