Irene Cara, artista de Fama y Flashdance, muere a los 63 años

Por Julio Botija

Ciudad de México, 26 de noviembre (AS México).– El mundo de la interpretación y de la música están de luto. El cuerpo de la actriz y cantante Irene Cara ha sido hallada sin vida en su domicilio de Florida durante la noche del pasado viernes 25 de noviembre. Por el momento, se desconocen las causas originales de esta trágica noticia, que se ha cobrado su vida a los 63 años de edad.

Judith A. Moose, su representante, ha sido la encargada de confirmar públicamente el fallecimiento de la artista nacida en Nueva York, pero con orígenes puertorriqueños, a través de un emotivo escrito en redes sociales.

This is the absolute worst part of being a publicist. I can't believe I've had to write this, let alone release the news. Please share your thoughts and memories of Irene. I'll be reading each and every one of them and know she'll be smiling from Heaven. She adored her fans. – JM pic.twitter.com/TsC5BwZ3fh

— Irene Cara (@Irene_Cara) November 26, 2022