A 7 días del inicio del Mundial, aficionados siguen en busca de cerveza en Qatar 2022

Por Carlos Pizarro y Cédric de Oliveira

Enviados especiales de RFI a Doha

Qatar, 26 de noviembre (RFI).– Eran casi las siete de la tarde en Doha y un grupo de aficionados ecuatorianos espera desesperadamente que se abran los puestos del Fan Festival. Es lógico, allí se vende alcohol y algunos están desesperados por una cerveza. Para ello, esperaron en la cola durante una hora y media. “Es como un orgasmo”, dice uno de ellos. “¡Fantástico! Casi como un gol ecuatoriano… ¡Una victoria ecuatoriana!”, compara.

La pinta se bajó en cuestión de segundos y Jorge, aún sediento, pensaba volver a hacer cola para conseguir el Grial: “Esto es pura emoción. ¡Por fin tenemos nuestras cervezas! Son 200 riyales cataríes por cuatro pintas, pero bien vale la pena la espera y el dinero que cuesta”.

“¡NO EXISTE UN MUNDIAL SIN CERVEZA!”

Doscientos riales, que corresponden a casi 60 euros, por dos litros de cerveza. Esto puede parecer prohibitivo para algunas personas, pero como Walter, un aficionado mexicano que vino con su familia, no importa el precio: “Es mágico. La verdad es que se llega a querer a Catar. Disfrutar de esta cerveza es maravilloso… Porque para mí, ¡un Mundial sin cerveza no existe!”.

Los mexicanos, que se cruzaron con un grupo de sauditas, futuros contrincantes de su grupo, y que, tras intentar disimular que estaban bebiendo, acabaron explicando por qué habían sido tentados.

You can buy Beers 🍻( £12 each ) up to 1am in Qatar 🇶🇦, nearly kicked off with too many fans trying to get in to the fan zone with the police pushing back, the most well supported teams are the South American teams, I haven’t seen one England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 shirt yet 👀 pic.twitter.com/MoRwFD5wci

— Paul Brown 🇬🇧 Browns fan🏈 London News 🎥Vlogger (@PaulBrown_UK) November 20, 2022