EU autoriza a Chevron reanudar “limitadamente” operaciones de extracción en Venezuela

Madrid, 26 de noviembre (EuropaPress) – El Gobierno estadounidense anunció que autorizará a la petrolera Chevron a reanudar de manera “limitada” sus operaciones de extracción en Venezuela tras la firma este sábado en México del acuerdo entre el Gobierno y la oposición para colaborar en el desarrollo social del país, a cambio de la descongelación de activos bloqueados por las sanciones norteamericanas.

“Esta acción refleja la política estadounidense de proporcionar un alivio de sanciones específico basado en pasos concretos que alivian el sufrimiento del pueblo venezolano y apoyan la restauración de la democracia”, añadió el Tesoro de EU.

The United States welcomes the resumption of Venezuelan-led negotiations in Mexico. We continue to support these talks as the best path to achieve a restoration of democracy through free and fair elections. https://t.co/KhB89PCTpA

— Ned Price (@StateDeptSpox) November 26, 2022