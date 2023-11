VIDEO | Periodistas analizan el machismo en el conflicto entre Dresser y la Diputada

Ciudad de México, 26 de noviembre (SinEmbargo).- En la emisión de este domingo en VERSUS, programa Estudio B, el nuevo canal de YouTube de SinEmbargo, las periodistas Adriana Buentello, Daniela Barragán, Luisa Cantú, Meme Yamel y Perla Velázquez debatieron respecto a los comentarios que la analista política Denise Dresser hizo contra la Diputada de Morena Andrea Chávez durante la emisión de un programa del medio Latinus.

El pasado 16 de noviembre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó sancionar a la analista política Denise Dresser por cometer violencia política de género contra la legisladora morenista por comentarios emitidos durante una transmisión en medios de comunicación.

La Sala Especializada del Tribunal Electoral determinó que las expresiones emitidas por Dresser en el programa “Mesa de Análisis con Loret”, transmitido el 15 de agosto de este año a través del medio Latinus, constituía expresiones estereotipadas, las cuales no se encuentran amparadas por el libre ejercicio de la actividad periodística, por lo que “generó violencia simbólica y psicológica”.

Sobre este tema, Meme Yamel recordó que “las mujeres también ejercemos machismo”, ya que “todavía venimos de una sociedad donde, por ejemplo, mamás y abuelas no decían ‘las niñas ayudan a sus hermanos, ustedes lavan los trastes y sus hermanos ahí se quedan’”, y pese a que, agregó, dichos patrones han ido cambiando con el paso del tiempo, persisten este tipo de conductas machistas y misóginas .

“Se ha estado rompiendo generación con generación, pero, justamente, desde esa educación, las mujeres también han estado ejerciendo machismo, promoviendo el machismo y a partir de ahí ejercen violencia de género y hemos visto más de una vez ejercer violencia política de género en contra de otras”, enfatizó Yamel respecto a los comentarios de Dresser.

Por su parte, Adriana Buentello destacó que lo grave es que los comentarios surgieron de un personaje con tanta proyección como Dresser, en un país que atraviesa por un contexto de violencia de género como México, agregó la periodista.

“Lo que está en medio es la posición de un personaje, de una persona, de una mujer como Denise Dresser, en medio de un país, todavía, machista y misógino, que repite ella misma esas violencias, a pesar de que quiere, supuestamente, imponer una agenda feminista, que me parece, a mi, ella muy contradictoria y super deshonesta intelectualmente”, dijo.

Además, Buentello recordó distintos momento en los que Dresser ha hecho comentarios misóginos, como cuando se fue en contra de la actual Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, a la calificó de “maloliente”, lo que ha evidenciado, señaló, que se trata de “una mujer machista y misógina, que extrañamente quiere imponer un feminismo blanco”

“Recordemos que no es la primera vez que lanza calificativos, lanza frases sumamente misóginas y machista, Denise Dresser, en contra de una mujer, porque también recordemos la frase contra Delfina Gómez, cuando dice, textualmente, ‘el Presidente se impone en Edomex, donde gana su candidata a pesar de ser maloliente’”, destacó.

En este sentido, Yamel subrayó que “la voz más fuerte o la que más molesta es la de una mujer que se dice fenimista” como lo es la politóloga. “A mi se me hace mucho más grave lo que ella dice, porque Denise Dresser es una doctora, es politóloga, es maestra, es conferencista, se dice abiertamente feminista, y constantemente está dando conferencias sobre la participación política de las mujeres”, añadió.

Las periodistas coincidieron en que la postura de Denise Dresser es incongruente, ya que, incluso, ha acusado al Poder Judicial, que mantiene diferencias con la Administración federal encabezada por Morena, de intentar callar las crítica en contra del Gobierno y de la denominada 4T. Además, de que sólo valida las opiniones de la élite a la que pertenece.

“Es más sorprendente que ahorita esté hablando, incluso, que se busca inhibir la crítica desde el Poder Judicial, porque el Poder Judicial, según ella [Denise Dresser], ahora está jugando a favor de Morena, aunque el Poder Judicial, todos lo hemos visto, ahorita tiene una batalla contra el Gobierno federal que es de Morena, así de contradictorio”, consideró Daniela Barragán.

“Pero desde los ojos de Denise se busca callar a la crítica ahora desde el Poder Judicial aunque hace algunas semanas ella decía que el Poder Judicial no se toca”, añadió la también conductora del programa Café y Noticias , que se transmite de lunes a viernes por el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire .

Por su parte, Luisa Cantú refirió que “Dresser pertenece a una élite de mujeres que se dicen feministas, que ocupan todos los espacios para hablar de feminismo”. En este sentido, Meme agregó que Dresser “quiere monopolizar la atención del feminismo en ella como si ella fuera la única feminista, como si ella fuera la única que puede hablar del tema”.

Sin embargo, “cuando empieza a haber más voces, pareciera que es una competencia de ver quién es más feminista, y lo que entiendo en Denise Dresser es justamente eso, que mientras sea ella la que esté ahí es feminista y ¿después?”, continuó Yamel. “Pareciera que para un grupo como el de Denise Dresser, el feminismo es la bandera que utilizan mientras ellas sean las únicas arriba”, dijo.

“Hay una incongruencia gigante en Denise Dresser, hay un ego lastimadísimo, también, Denise Dresser ya viene cargando con un ego lastimado, porque ella formaba parte de esta élite de opinadores que monopolizaron la opinión pública, y era de las pocas mujeres, Denise Dresser era de las pocas mujeres [que estaban en esa élite]”, reiteró Meme.

“Yo veo en Denise Dresser una persona sumamente deshonesta, que esa es la parte que es más dolorosa, porque se cuelga de un feminismo, además de un feminismo blanco, y que, además, hay que decir que también parte de ese feminismo blanco está intrínsecamente vinculado con el machismo y la misoginia que está presente todavía en estos espacios”, dijo por su parte Buentello.

“Es decir, esta persona, esta analista, tiene todavía esos vicios, está sometida también a esas violencias de esas estructuras”, agregó la periodista, quien consideró como “muy contradictorio que no se haya dado cuenta que ella repite, además, estos patrones si está inmersa en un nivel en donde el machismo, digamos, también la somete”.

En tanto, Cantú opinó que es “condenable” este tipo de actitudes y comentarios cuando provienen de “una mujer, que, además, conoce perfectamente el alcance de los medios de comunicación y que ella misma ha denunciado ser víctima de lo mismo”.

Por ello, Yamel subrayó que alguien que ha violentado a otras mujeres no se puede decir feminista, como es el caso de la politóloga y acérrima crítica del Gobierno que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Según las y los magistrados, sus palabras en televisión, donde me inventa un noviazgo con un dirigente político al que según ella, debo mi cargo,…

“No te puedes decir feminsita y quererle cerrar espacios a otra mujeres, no te puedes decir feminista e insultar a otras mujeres, no te puedes decir feminsta y enojarte porque te están pidiendo que te disculpes, porque hay una sanción en la que te piden que te disculpes y entonces te justificas”, consideró.

Barragán sostuvo que “Denise es una feminista que todo el tiempo te corrige, todo el tiempo te dice cómo ser perfecta feminista, huyan de esas feministas, porque el verdadero feminismo es un cuestionamiento permanente, no hacia las demás, hacía una misma (…) esas feministas de la lecciones, huyan, no las necesitamos, porque también intentan generar esta idea de que el machismo es de los hombres, y el machismo es de la sociedad”.

Tras los comentarios que Dresser expresó públicamente contra la Diputada Chávez, la instancia judicial del órgano electoral federal impuso una multa de 20 mil 748 pesos y ordenó su inscripción en el Padrón de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política de Género por un plazo de un año y seis meses.

Asimismo, instruyó a que la analista fije en su perfil de la red social X, antes Twitter, una disculpa pública y un extracto de la sentencia, durante 30 días naturales ininterrumpidos, y aunque Dresser sí emitió la disculpa pública que se le impuso ante su equivocación con “el uso de ciertas palabras”, la politóloga señaló que impugnará la resolución.

La analista política, quien se ha desempeñado en medios de comunicación, señaló durante un programa conducido por Carlos Loret de Mola que Andrea Chávez era “novia en la campaña” de Adán Augusto López Hernández, quien fue aspirante a la candidatura presidencial por su partido.

“Por un tema de faldas, por un tema de la narrativa pública de su candidatura es que quien le ayudaba a coordinarla le puso a su familia en un avión militar para que fueran al Informe de Labores de Andrea Chávez, y a partir de esto la esposa de Adán Augusto empezó a ir a las campañas, pero creo que el golpe ya estaba dado y no solo es un tema de tener ‘una novia en la campaña’, o no sabemos si sea novia o no, pero el hecho de darle un bien público como es un avión para trasladar a su familia y de generar esta controversia en torno a su figura”, manifestó Dresser.