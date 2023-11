Los 50 mejores restaurantes de México para 2023 y las tendencias gastronómicas

Algunos de los que aparecen son Baltra Bar, Contramar, Handshake Speakeasy, Tintoque, Cafe des Artistes y Hacienda San Angel Gourmet, entre otros.

Ciudad de México, 26 de noviembre (SinEmbargo).- La oferta gastronómica del país es tan amplia que siempre es posible degustar propuestas innovadoras por lo que OpenTable reveló su Top 50 de Restaurantes en México para 2023, elegidos con una metodología actualizada que utiliza reseñas de comensales y nuevas métricas, esta lista ofrece algunos de los restaurantes más solicitados por los comensales de OpenTable este año.

¿Qué restaurantes aparecen en esta lista? Algunos de los que aparecen son Baltra Bar, Contramar, Handshake Speakeasy, Hanky Panky Cocktail Bar, Lardo, Maza bistrot y Meroma, entre otros, todos estos ubicados en la Ciudad de México; en Ensenada están Animalón, BRUMA Wine Garden y Fauna; en Puerto Vallarta está Tintoque, Cafe des Artistes y Hacienda San Angel Gourmet, por mencionar algunos.

La lista de los 50 Mejores Restaurantes de México para 2023 de OpenTable se genera a partir de más de 382 mil reseñas verificadas de comensales y métricas gastronómicas de OpenTable del 1 de septiembre de 2022 al 31 de agosto de 2023. Se tomó en cuenta: las calificaciones de los comensales, el porcentaje de reseñas de cinco estrellas, el número de alertas establecidas, el porcentaje de reservaciones hechas con anticipación y las búsquedas directas.

Lista completa:

Bucerías

-Trattoria Toscana Mia

Cabo San Lucas

-Alebrije at Las Ventanas

-Casa Martin – Cabo San Lucas, México

-Cocina del Mar at Esperanza Resort

-Comal Restaurant & Bar – Chileno Bay Resort & Residences

-El Farallon – Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal

-El Huerto Farm to Table

-JM Steakhouse

-Manta at The Cape a Thompson Hotel

-Marea at Montage Los Cabos

-Nobu

-Picaro

-The Rooftop at The Cape a Thompson Hotel

Ciudad de México

-Baltra Bar

-Contramar

-Handshake Speakeasy

-Hanky Panky Cocktail Bar

-Lardo

-Mari Gold

-Masala y Maiz

-Máximo

-Maza bistrot

-Meroma

-Rosetta

-Sud 777

Cozumel

-Ix kool

Ensenada

-Animalón

-BRUMA Wine Garden

-Fauna

-Lechuza Wines

Guadalajara

-Kasuga

La Paz

-NEMI

Mérida

-Huniik

Playa del Carmen

-Oh lala

Puerto Escondido

-Kakurega Omakase

Puerto Vallarta

-Cafe des Artistes

-Hacienda San Angel Gourmet

-La Cappella Italian Cuisine

-Ocean Grill Vallarta

-The Iguana Restaurant & Tequila Bar

-Tintoque

Punta de Mita

-Tuna Blanca

San José del Cabo

-Acre Restaurant & Cocktail Bar

-Arbol at Las Ventanas

-Humo at Zadún a Ritz-Carlton Reserve

-La Lupita [Taco & Mezcal] -SEARED by One&Only

Tulum

-ARCA

Valle de Guadalupe

-Kous Kous Moroccan Cuisine

-Zihuatanejo

-Tentaciones

TENDENCIAS GASTRONÓMICAS

Este año surgieron nuevas tendencias, entre ellas que las reuniones aumentaron con respecto al año anterior en San Valentín (+13 por ciento), el Día de las Madres (+2 por ciento) y el Día del Padre (+4 por ciento).

Los datos de OpenTable de este año (del 1 de enero al 30 de septiembre) revelan los hábitos gastronómicos de los mexicanos y lo que buscan al descubrir restaurantes:

–Cenas en solitario: Las citas en solitario parecen brindar la oportunidad de reconectar con uno mismo; estas aumentaron un 7 por ciento interanual (del 1 de enero al 30 de septiembre), siendo el viernes el día más buscado para hacerlo, seguido del jueves.

–Cocinas internacionales: Las cocinas más populares fueron la mexicana, la de cortes de carne, la de pescado y marisco y la italiana, mientras que las cocinas que marcan tendencia (las que registran un mayor aumento de comensales de un año a otro) son la peruana (35 por ciento) y la portuguesa (12 por ciento).

–De qué hablan cada vez más los comensales: Las reseñas de los comensales revelaron un aumento en las menciones de buffet (70 por ciento), miso (63 por ciento), omakase (38 por ciento) y pasta (32 por ciento).

–Cócteles y mocktails: Los comentarios de los comensales también revelaron un aumento de las menciones a bebidas sin alcohol (48 por ciento), junto a las populares bebidas alcohólicas, Negroni (44 por ciento) y Margarita (29 por ciento).

–El ambiente perfecto: Según los comentarios de los comensales, algunos de los factores que buscan cada vez más en comparación con 2022 son el ambiente acogedor (59 por ciento), la música en vivo (39 por ciento), vistas especiales (28 por ciento) y, por supuesto, un excelente servicio (6 por ciento).