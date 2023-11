VIDEOS: Luis Miguel se resbala y cae durante su quinto concierto en la Arena CdMx

Ciudad de México, 26 de noviembre (SinEmbargo).- El famoso cantante Luis Miguel se cayó anoche durante su quinta fecha en la Arena Ciudad de México, frente a más de 20 mil personas.

A través de videos compartidos en redes sociales, se observa que el cantante se resbaló en el escenario, por lo que apagaron las luces y permaneció allí durante algunos segundos.

