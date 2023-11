China dice que aumento de enfermedades respiratorias es por gripe y otros patógenos

Beijing (AP) — El aumento de las enfermedades respiratorias en China que ha llamado la atención de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es causado por la gripe y otros patógenos conocidos y no por un nuevo virus, dijo el domingo el Ministerio de Salud.

Los grupos recientes de infecciones respiratorias son causados por una superposición de virus comunes como el de la influenza, los rinovirus, el virus respiratorio sincitial (RSV), el adenovirus y bacterias como el Mycoplasma pneumoniae, que es un culpable común de las infecciones del tracto respiratorio. dijo un portavoz de la Comisión Nacional de Salud.

El Ministerio pidió a las autoridades locales que abran más clínicas para la fiebre y promuevan la vacunación entre niños y ancianos mientras el país se enfrenta a una ola de enfermedades respiratorias en su primer invierno completo desde la eliminación de las restricciones por la COVID-19.

“Se deben hacer esfuerzos para aumentar la apertura de clínicas y áreas de tratamiento relevantes, ampliar los horarios de servicio y aumentar el suministro de medicamentos”, dijo el portavoz del ministerio, Mi Feng.

Feng aconsejó a la gente que usara máscaras y pidió a las autoridades locales que se centraran en prevenir la propagación de enfermedades en lugares concurridos, como escuelas y residencias de ancianos.

A principios de esta semana, la OMS solicitó formalmente que China proporcionara información sobre un aumento potencialmente preocupante de enfermedades respiratorias y grupos de neumonía en niños, como lo mencionaron varios informes de los medios y un servicio global de monitoreo de enfermedades infecciosas.

