Noche de paz para todos

A veces me pregunto qué hace falta para que tengamos un poco más de compasión hacia los otros, cuál será la fibra o botón que se puede tocar para hacernos despertar y dejar de vivir como zombis en un mundo autómata donde todo está permitido si nos da placer o nos hace más ricos. Hoy es navidad, una fecha muy especial en la que deberíamos olvidarnos de nosotros mismos y pensar más en el otro, pensar en dar más que en recibir, es momento de realizar actos de compasión, bondad, amor y cariño, y justo quiero aprovechar este momento y a la mejor versión de nuestro corazón para hablar de los animales.

Hay millones que no son tan afortunados como nosotros y que no están disfrutando una cena con su familia, hay muchísimos en jaulas, con frío, con dolor, solos y separados de sus familias, la vida y muerte de los animales que son explotados como comida son horribles, desde que nacen son separados de su familia, la mayoría de las veces viven hacinados en granjas en condiciones deplorables, si tienen enfermedades no reciben tratamiento, algunos como las gallinas en jaulas de batería no pueden caminar ni abrir sus alas, otros como las cerdas en jaulas de gestación no pueden moverse y sólo pueden acostarse en el frio cemento, viendo la vida pasar, esperando solo la muerte, que a menudo cuando llega es también cruel y dolorosa, los que tienen la mejor suerte son asesinados en rastros donde se les insensibiliza antes de matarlos, pero la mayoría de los mataderos ni siquiera ejecutan correctamente este último acto de compasión hacía ellos y muchos son asesinados estando consciente.

Los animales están en este mundo por sus propias razones, no son alimento para los humanos, no son pieles para vestirnos, no son ingredientes de cosméticos, no están aquí para servir ni entretener a nadie, ellos tienen el mismo derecho que nosotros a tener una vida plena y feliz.

En este día dedico mis pensamientos y mis deseos hacia ellos, deseo que más gente encuentre la compasión en sus corazones, y que decida sacar los animales de sus platos, deseo que todo ser tenga la oportunidad de sentir amor y felicidad.

Adhara Talamantes https://www.sinembargo.mx/author/adhara-talamantes