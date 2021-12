FOTO y VIDEO: Hallan un reptil marino del Triásico del tamaño de ballenas actuales

Ciudad de México, 26 de diciembre (RT).- Si bien las ballenas son ahora los animales más grandes del planeta, no siempre fue así. Un nuevo estudio ha demostrado que un enorme réptil marino que dominaba los océanos en la época de los dinosaurios experimentó una rápida evolución de su tamaño hasta alcanzar el de los cetáceos.

Early giant reveals faster evolution of large body size in ichthyosaurs than in cetaceans https://t.co/w3JuMM5gNM

Basándose en el hocico alargado y los dientes cónicos, los científicos afirman que el C. youngorum pudo haber depredado calamares y peces, y que también pudo ser cazador de reptiles marinos más pequeños.

Sólo el cráneo del C. youngorum mide casi dos metros, lo que significa que el ictiosauro podría alcanzar proporciones similares a las de un rorcual adulto, una de las ballenas actuales más grandes, con más de 17 metros.

Si bien tanto las ballenas actuales como los ictiosaurios han evolucionado hacia tamaños corporales muy grandes, sus respectivas trayectorias evolutivas hacia el gigantismo fueron diferentes. Mientras que las ballenas tardaron cerca del 90 por ciento de sus 55 millones de años de historia en convertirse en los gigantes oceánicos, los ictiosaurios demoraron menos del uno por ciento de sus 150 millones de años de evolución en conseguirlo.

✨BEHOLD!✨ Dated at 242-244 million years old, our giant ichthyosaur skull can now be found near the Level 2 Dino Lab for a limited time: https://t.co/rIWUgYjHlc #DinoFest pic.twitter.com/hJMUL4xyzH

— Natural History Museum of L.A. County (@NHMLA) September 26, 2021