Philip O’Keefe, con parálisis, lanza tuit con su mente gracias a chip en su cerebro

Ciudad de México, 26 de diciembre (RT).- Un hombre con parálisis fue capaz de tuitear este miércoles con su mente.

“¡Hola, mundo!”, escribió O’Keefe. “Sin necesidad de pulsar teclas o voces. He creado este tuit solo con pensarlo”, agregó.

no need for keystrokes or voices. I created this tweet just by thinking it. #helloworldbci

— Thomas Oxley (@tomoxl) December 23, 2021