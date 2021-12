VIDEO: Un pez rosado “con manos” es observado por primera vez en más de dos décadas

Ciudad de México, 26 de diciembre (RT).- Un pez rosado “con manos” ha sido observado por primera vez en más de dos décadas en el parque marino Tasman Fracture, en el estado de Tasmania (Australia).

DESCUBRIMIENTO FORTUITO

La observación del pez se produjo en el marco de una investigación de la Universidad de Tasmania y la organización ambientalista Parks Australia en este parque marino, que se caracteriza por presentar una enorme grieta en la corteza terrestre, que facilita la proliferación de vida marina a más de 4 mil metros de profundidad. Los especialistas instalaron una cámara con un señuelo para llamar la atención de los peces y de otros animales.

Aunque el estudio se llevó a cabo en febrero y marzo, el hallazgo del pez rosado con manos solo tuvo lugar en octubre, cuando una asistenta estaba revisando el contenido grabado. “Estaba viendo uno de nuestros videos en bruto y había un pequeño pez que apareció en esta cornisa del arrecife que parecía un poco extraño, y eché un vistazo más de cerca y se podían ver sus pequeñas manos”, recuerda Ashlee Bastiaansen, citada por ABC News.

En la grabación difundida en las redes se ve al pez ocultarse entre algas y aparecer después, al sentirse amenazado por una langosta. Tras permanecer en el encuadre unos segundos, el pez desaparece.

Pink handfish seen for the first time in 22 years! An exciting discovery that offers hope for the ongoing survival of this rare species. @IMASUTAS @Parks_Australia @Sciences_UTAS

— University of Tasmania (@UTAS_) December 23, 2021