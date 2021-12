FOTOS de masacre en Myanmar durante Nochebuena causan indignación contra militares

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES.

La versión oficial de los hechos es que los combates cerca de Mo So estallaron el viernes cuando miembros del grupo guerrillero Partido Progresista Nacional Karenni y otros opositores a las fuerzas armadas condujeron vehículos “sospechosos” y atacaron a las fuerzas de seguridad, pero testigos indicaron que elementos gubernamentales balearon a civiles, entre ellos mujeres e infantes.

Por Tassanee Vejpongsa

BANGKOK, 26 de diciembre (AP).— Diversas fotografías de una masacre perpetrada en el este de Myanmar en Nochebuena que presuntamente dejó más de 30 personas muertas y calcinadas en sus vehículos —incluidos mujeres y niños— se han propagado por redes sociales, suscitando indignación contra los militares que tomaron el poder del país en febrero.

Las imágenes muestran los cadáveres quemados de más de 30 personas en tres vehículos calcinados a los que, según versiones, efectivos del Gobierno balearon cuando las víctimas huían de una zona de combate. Fue imposible corroborar la información de manera independiente.

El grupo de asistencia internacional Save the Children indicó que dos miembros de su personal desaparecieron en la masacre, la cual generó indignación contra los militares que asumieron el poder tras derrocar al Gobierno electo de Aung San Suu Kyi. Save the Children dijo que estaba suspendiendo sus actividades en la región.

La Embajada estadounidense en Myanmar expresó el domingo su consternación por el “ataque bárbaro en el estado de Kayah en el que murieron al menos 35 civiles, entre ellos mujeres y niños”.

“Continuaremos exigiendo la rendición de cuentas de los responsables de la actual campaña de violencia contra el pueblo de Birmania”, señaló la embajada en un comunicado.

Un aldeano que dijo haber acudido al lugar declaró a The Associated Press que las víctimas habían huido el viernes de la lucha entre grupos de la resistencia armada y el Ejército de Myanmar cerca de la aldea de Koi Ngan, contigua a Mo So. Señaló que las personas fueron asesinadas después de que los efectivos las arrestaran cuando se dirigían a campamentos para refugiados en la parte occidental del municipio.

Save the Children reportó que dos de sus empleados, que regresaban a sus casas para pasar las fiestas navideñas tras efectuar labores de ayuda humanitaria en una comunidad cercana, “quedaron atrapados en el incidente y siguen desaparecidos”.

“Tenemos confirmación de que su vehículo privado fue atacado e incendiado”, añadió la agrupación en un comunicado. “Presuntamente los militares sacaron a la gente de sus vehículos a la fuerza, arrestaron a algunos, mataron a otros y quemaron sus cadáveres”.

El Gobierno no ha formulado comentarios, pero el diario Myanma Alinn, operado por el Estado, reportó el sábado que los combates cerca de Mo So estallaron el viernes cuando miembros del grupo guerrillero Partido Progresista Nacional Karenni y otros opositores a las fuerzas armadas condujeron vehículos “sospechosos” y atacaron a las fuerzas de seguridad tras ignorar la orden de detenerse.

El diario reportó que entre los rebeldes había nuevos reclutas que iban a un entrenamiento para pelear contra el Ejército, y que los siete vehículos que usaban fueron incendiados. No dio más detalles.

El testigo le dijo a la AP que los restos estaban calcinados a tal grado que eran irreconocibles, y que se halló ropa de niño y de mujer junto con suministros médicos y alimentos.

“Los cuerpos fueron atados con cuerdas antes de que les prendieran fuego”, señaló el testigo, que solicitó guardar el anonimato por temor a sufrir represalias.

No vio el momento en el que fueron asesinados, pero dijo creer que algunas víctimas eran habitantes de la aldea de Mo So que supuestamente fueron arrestados por efectivos militares el viernes. Rechazó que los detenidos fueran miembros de grupos armados locales.