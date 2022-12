VIDEO: “Soy una empleada, no su sirvienta”, dice azafata a un pasajero durante vuelo

Ciudad de México, 26 de diciembre (SinEmbargo).- Una azafata y un pasajero protagonizaron una acalorada discusión durante un vuelo de la aerolínea Turkish Airlines que viajaba de Estambul, Turquía, a Delhi, India, el pasado 16 de diciembre, de acuerdo con lo exhibido en un video compartido en redes sociales.

Los reclamos del cliente y su actitud hacia otros miembros del personal habrían llevado a la azafata a pedirle al hombre que respetara a los miembros de la tripulación y a exponerle el por qué sus exigencias no eran válidas, sin embargo, ante el proceder del cliente, la mujer perdió la calma y comenzó a gritarle también: “lo lamento, señor, pero no puede hablarle a la tripulación así”, dijo.

An @IndiGo6E crew and a passenger on an Istanbul flight to Delhi (a route which is being expanded soon with bigger planes in alliance with @TurkishAirlines ) on 16th December : pic.twitter.com/ZgaYcJ7vGv

“Le estoy escuchando en paz con todo respeto, pero usted tiene que respetar a la tripulación también”, expresó, a lo que se oye al hombre contestar que le está faltando al respeto. “¿Y por qué me grita y me apunta así? [con el dedo]”, expone ella. “Cállate”, grita el pasajero. “¡Usted cállese! Lo siento, pero no puede hablarme de esa forma”.

Durante la discusión, otra azafata se acerca a la empleada para alejarla del enojado cliente.

Luego de que la grabación se difundiera en redes sociales, la respuesta de los internautas fue mixta, ya que algunos se quejaron del mal servicio ofrecido por IndiGo, mientras otros se expresaron en favor de la azafata ante la actitud del cliente.

IndiGo is cognizant of the needs of its customers and it is our constant endeavor to provide a courteous and hassle-free experience to our customers. We are looking into the incident and would like to assure that customers' comfort has always been our top priority.

— Tarun Shukla (@shukla_tarun) December 21, 2022