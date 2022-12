VIDEO: Una fan de “Checo” Pérez se emociona al recibir figura del piloto como regalo

Ciudad de México, 26 de diciembre (SinEmbargo).- Navidad es una época para celebrar y pasar tiempo con la familia, sin embargo, también es una tradición intercambiar regalos entre los seres queridos. Una joven se hizo viral luego de expresar su alegría por recibir una figura de cartón de su ídolo, Sergio “Checo” Pérez.

Un video difundido en redes sociales muestra a la mujer en lo que parece ser un intercambio obsequios dentro de un aula. Mientras desenvuelve su regalo, su expresión de contento aumenta y se oyen gritos emocionados de mujeres.

La mujer es una más de los acérrimos fans que el piloto mexicano se ha ganado a lo largo de los años y los cuales han ido en aumento a causa de su contratación por parte de Red Bull Racing, un equipo top en la máxima categoría del automovilismo y con el cual consiguió este mismo año el tercer lugar en el campeonato de pilotos.

Hace un par de meses se vio que la relación entre los coequiperos acabó mal luego del Gran Premio de Brasil, cuando Verstappen ignoró las órdenes de su equipo de ceder su posición, lo que dificultó a “Checo” Pérez alcanzar el segundo lugar en el campeonato de pilotos.

El pasado 17 de diciembre, a prácticamente un mes de aquel episodio, el bicampeón del mundo lanzó una indirecta hacia Pérez al asegurar que los segundos pilotos deben aceptar su papel y no “vivir en un cuento de hadas”.

Inclusive Max hizo alusión a lo que vivió Valtteri Bottas en su estadía en Mercedes donde tuvo que obedecer las órdenes de equipo de las ‘Flechas Plateadas’ ante un Lewis Hamilton que se coronó. “Ahí está cómo Bottas lo aceptó. Algunas personas no pueden aceptarlo, entonces todo comienza a andar mal. No puedes vivir en un cuento de hadas” aseguró.

De momento, Sergio Pérez y Max Verstappen seguirán juntos en Red Bull pues el tapatío tiene contrato con el equipo hasta 2024. En la pista la dupla ha dado grandes resultados pues este año, la escudería austríaca se coronó campeón en el mundial de constructores terminando así con la hegemonía de ocho años de Mercedes.

“CHECO”, QUINTO PILOTO CON MÁS PODIOS EN RED BULL

En junio de este año, a poco menos de dos años, se dio a conocer que “Checo” se metió en la historia de Red Bull Racing al convertirse en el quinto piloto con más podios bajo la tutela de la actual líder en el campeonato de constructores.

Max Verstappen, Sebastian Vettel, Mark Webber y Daniel Ricciardo superan en la lista al piloto tapatío, pero todos ellos han estado más tiempo con Red Bull.

