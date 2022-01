Dinamarca levanta la mayoría de restricciones sanitarias contra la COVID-19

“Hoy podemos decir que lo pasamos y estamos listos para salir de la sombra de la COVID-19”, dijo Mette Frederiksen, Primera Ministra danesa; Reino Unido también eliminó la mayor parte de restricciones.

Ciudad de México, 27 de enero (RT).- La Primera Ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, anunció en la noche de este miércoles la eliminación a partir de la próxima semana de la mayoría de las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia de COVID-19, informaron medios locales.

“Decimos adiós a las restricciones y damos la bienvenida a la vida que conocíamos antes del coronavirus. […] Hoy podemos decir que lo pasamos y estamos listos para salir de la sombra de la COVID-19”, señaló Frederiksen en una rueda de prensa.

La decisión entrará en vigor a partir del 1 de febrero y constituye una apertura completa del país que incluye la vida nocturna, el comercio en general y los espacios sociales y culturales. No será necesario el uso de tapabocas en espacios cerrados y la COVID-19 dejará de ser una enfermedad “crítica” para la sociedad.

No obstante, se mantendrán algunas reglas para quienes quieran visitar el país, especialmente entre los que no estén vacunados o no hayan estado infectados anteriormente. Asimismo, se recomienda tomar precauciones en hospitales y hogares de ancianos.

Hay varios factores que han jugado un papel importante en el levantamiento de las restricciones. Por un lado, el 80 por ciento de los 5.8 millones de daneses están completamente vacunados y casi el 60 por ciento han recibido una dosis de refuerzo, señala AFP.

Por otra parte, la variante Ómicron, aunque ha disparado los contagios, es menos agresiva y conduce a una menor progresión de la enfermedad que las variantes anteriores. Esto se ha visto reflejado en el hecho de que el número de pacientes hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos está disminuyendo.

RT https://www.sinembargo.mx/author/rt RT en Español es el primer canal de televisión ruso en idioma castellano con señal de alcance mundial. Comenzó a emitir desde Moscú durante 24 horas al día y 7 días a la semana en diciembre de 2009.