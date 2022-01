Tobey Maguire revela la razón que lo motivó a participar en No way home

AS MÉXICO

El secretismo relativo a revelaciones fue máximo hasta el estreno; pero una vez transcurrido más de un mes algunas de esas revelaciones son inevitables y tanto Tobey Maguire como Andrew Garfield están concediendo entrevistas públicas a medios de prensa especializada.

Por Sergio C. González

Ciudad de México, 27 de enero (AS México).- Tobey Maguire, actor que interpretó a Spider-Man en las películas de la trilogía original de Sam Raimi, ha explicado por fin en una entrevista el motivo de su regreso con motivo de Spider-Man: No Way Home.

“Me sentí inmediatamente intrigado, explica tras recibir la llamada de Amy Pascal y Kevin Feige, los productores de la película. “El amor y celebración de estas películas y lo que significan eran evidentes. Que los creativos tuvieran una intención auténtica y genuina me despertaron el deseo de unirme”, agrega. “Soy un gran aficionado a las películas de Tom y Andrew. Fue como rememorar aquello que fue parte de mi historia y tener así la oportunidad de reunirnos”.

¿HABRÁ MÁS PELÚCULAS DE SPIDER-MAN CON ANDREW GARFIELD O TOBEY MAGUIRE?

Sony Pictures es la tenedora de los derechos de Spider-Man, si bien el acuerdo con Marvel Studios para usar el personaje en el UCM sigue vigente a falta de cómo se concretará en el futuro. No obstante, los fans han pedido acaloradamente el regreso de Andre Garfield para una tercera película que nunca llegó a tener o, por qué no, un eventual cruce con Venm en el Universo Spider-Man de Sony.

El estreno de la tercera cinta del trepamuros en el Universo Cinematográfico de Marvel con Tom Holland el pasado mes de diciembre ha supuesto el mayor fenómeno cinematográfico en taquilla desde que comenzó la pandemia; hasta el punto de ser ya la sexta película con mayor recaudación de todos los tiempos.

