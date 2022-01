La demanda contra López-Gatell es una actuación de mala fe y de odio, considera AMLO

El Jefe del Ejecutivo reafirmó que las acusaciones contra el Subsecretario son resultado de la inmoralidad de los conservadores, ya que no les han salido los pronósticos de desastre de COVID-19.

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que la demanda en contra de Hugo López-Gatell Ramírez es una actuación de mala fe y odio, por lo que su administración defenderá el trabajo del titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud frente a la pandemia del coronavirus.

Durante su conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo señaló que el funcionario de Salud es víctima de una campaña de odio ante lo que calificó como un trabajo excepcional para detener la COVID-19 en México.

“No sólo es una injusticia sino es una actuación de mala fe, diría de odio, no se toma en cuenta que los servicios prestados a la sociedad por el doctor Hugo López-Gatell han sido excepcionales. Es un profesional de primer orden, serio, es una dicha el que contemos en una circunstancia tan difícil con una persona con conocimiento en la materia”, dijo AMLO en la “mañanera” desde Palacio Nacional.

Además, afirmó que es un privilegio contar con López-Gatell en el servicio público, pues “es de los mejores especialistas en las pandemias del mundo” y agregó que es una persona decente, honesta y un “auténtico servidor público”.

Y reafirmó que las acusaciones contra el Subsecretario son resultado de la inmoralidad de los conservadores, ya que no les han salido los pronósticos de desastre de COVID-19.

“Es tanta descomposición, la inmoralidad de los conservadores y como no les han resultado sus pronósticos de desastre y hemos ido avanzando enfrentando la pandemia y no con malos resultados si lo vemos en el concierto de las naciones, están obnubilados, es una cosa irracional por completo, pero no sólo son los que denuncian, son los de arriba y mucha gente que es susceptible de manipulación, no son pocos, son millones”, comentó.

Cabe destacar que el Jefe del Ejecutivo aseguró que su Gobierno defenderá a jurídica, política y moralmente a Hugo López-Gatell.

“Tiene todo nuestro apoyo, se le va a dar todo el apoyo jurídico y se van a presentar todos los argumentos además de todo el apoyo político y moral. Es la defensa de un compañero y responsable de la política contra la COVID-19, ahí están los resultados”, mencionó.

El mandatario aseguró que gran parte de las personas que fallecieron por COVID-19 no estaban vacunadas, por lo que volvió a hacer un llamado para exhortar a todas aquellas personas que no han recibido la primera dosis o completado su esquema.

El pasado 20 de enero un Juez de Control Federal Especializado determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) tendrá que investigar a Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, por su presunta responsabilidad en los fallecimientos registrados durante la pandemia del coronavirus.

Ganther Alejandro Villar Ceballos, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, en acato a la sentencia del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Pena, dio instrucciones al Ministerio Público Federal de comenzar la indagatoria en contra de Hugo López-Gatell Ramírez por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio por omisión.

El funcionario deberá ser indagado por su falta de deber de cuidado y negligencia en el debido ejercicio de su función pública relacionada con la pandemia del coronavirus, lo que provocó la muerte de miles de mexicanos.

El 26 de enero se aplicaron en México 887 mil 385 dosis de vacunas contra #COVID19. Al día de hoy suman 162 millones 890 mil 871 dosis suministradas. La vacunación llega a los lugares más apartados para que todas y todos tengan acceso a la protección de la salud. pic.twitter.com/u2HppYYjF3 — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) January 27, 2022

La resolución judicial llega como parte de los reclamos de los familiares de Felipe del Carmen Jiménez Pérez y Eber Álvarez Zavala, quienes perdieron la vida a causa de la COVID-19 en 2020.

Fue hasta el 2 de diciembre de 2021 cuando el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito decidió revocar la sentencia y otorgar protección a los familiares, ordenando así al Juez de Control realizar una nueva audiencia, donde se ordenará al Ministerio Público federal comenzar la pesquisa.