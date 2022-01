VIDEO: Julio César Chávez Jr. es criticado por usar gorra de “El Chapo” Guzmán

Apenas empezó la transmisión, los espectadores empezaron a hacer alusión a su gorra de Joaquín Guzmán Loera, quien figuraba en el centro de la misma.

Por Jorge Fernández

Ciudad de México, 27 de enero (La Opinión).- El pasatiempo favorito de Julio César Chávez Jr. cuando no está boxeando es interactuar con sus seguidores a través de Instagram Live. Le vaya bien o mal, el hijo de “El Gran Campeón” aparece constantemente. Y en su último contacto virtual sorprendió e indignó a muchos, pues se mostró con una gorra del Chapo Guzmán y además criticó a aquellos que se lo recriminaron.

Apenas empezó la transmisión, los espectadores empezaron a hacer alusión a su gorra de Joaquín Guzmán Loera, quien salía en todo el centro de la misma. En la parte inferior de la cachucha se veía la bandera de México. Y los reproches molestaron a Chávez Jr., quien contestó de inmediato.

“No tiene nada de malo, no veas los símbolos. Por qué no dicen que trae la bandera de México, ves otra cosa porque tu cabeza está enferma. Son personajes que hay en diferentes partes, ni tendría que darte explicaciones, pero deberías de verlo así para que las cosas sean mejores en México, o en todo el mundo, uno tiene que ser abierto, relájate“, señaló Julito apenas al segundo minuto de su transmisión.

Además, contó que la gorra se la regaló “El Gordo de los Toys”. En ella se puede observar al Chapo Guzmán con una corona en su cabeza, y encuadrado en un marco dorado.

Traer una cachucha con imagen del Chapo Guzmán no tiene nada de malo dice Julio César Chávez Jr. pic.twitter.com/ExV2XU3aHV — Realidad en Red (@realidadenlared) January 25, 2022

CHÁVEZ JR. ASEGURA QUE FUE COMPLICADO “AGUANTAR A SU PADRE”

El pasado 15 de enero Julio César Chávez Jr. sorprendió al declarar que es complicado aguantar a su padre, “El Gran Campeón”.

I“Junior” intentó explicar que su padre tiene una especie de máscara que oculta su verdadera identidad. Chávez Jr. llegó a considerar que si logran ver al verdadero “César del Boxeo” fuera del ring, las concepciones serán distintas y el cariño puesto en tela de juicio.

“Imagínate lo que viví con mi papá, yo viví muchas cosas. A mi papá es complicado aguantarlo. Fue un gran deportista y ya porque, a lo mejor, si lo conocen se les va a quitar que lo quieren”, reveló Chávez Jr. en una entrevista con Poncho de Nigris.

A pesar de que Julio César Chávez Jr. reconoció el legado que le dejó su padre, también aclaró que durante su vida le permitió relacionarse con “gente abusadora”. Además lo criticó por no actuar en los momentos en que las personas hablan de su hijo.

“Así como me dejó el nombre me dejó muchas mamadas, como gente rara, gente abusadora, ¿cómo le vas a hablar a Chávez de prediales, de otro rollo…? Él solo sabe de correr o del boxeo y estos pendejos se aprovechan. Muchas veces le dicen algo de su hijo y él no se queda con las ganas de decir algo”, describió.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE La Opinión. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.