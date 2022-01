Fotógrafo de 84 años cae y dura 9 horas en calle principal de París. Muere congelado

Francia, 27 de enero (RT).- El fotógrafo René Robert, de 84 años, murió la semana pasada luego de sufrir una caída, perder el conocimiento, y quedar tendido en el suelo durante nueve horas en una calle principal de París. Así lo informó a BFMTV el periodista Michel Mompontet, amigo íntimo del fallecido.

Robert había salido a dar un paseo el martes 18 de enero después de cenar en la calle Turbigo, en pleno centro de la capital francesa, alrededor de las 21:00 horas (hora local).

En un momento dado, se desplomó inconsciente en la acera y permaneció allí hasta las 06:30 horas, cuando un indigente llamó a una ambulancia para socorrer al anciano. En un estado extremadamente grave, con heridas en la cabeza e hipotermia severa, el fotógrafo fue trasladado a urgencias, donde posteriormente falleció.

Assassiné par l’indifférence. Ce soir 19h20 sur France Info TV mon hommage au photographe René Robert, mort seul dans une rue passante de la capitale sans que personne ne s’arrête et lui porte secours…et ce que cette tragique et révoltante fin de vie nous apprend de nous-mêmes pic.twitter.com/do2ukLQFY1

“A René Robert, asesinado en plena calle en París por la indiferencia de los transeúntes. Y esta pregunta: ¿Cómo hemos llegado a olvidar la base misma de lo que hace a la humanidad? Descansa en paz, querido amigo”, publicó Mompontet en su cuenta de Twitter, acompañado de un editorial televisivo dedicado a su memoria.

René Robert nació en 1936 en Suiza y se hizo famoso por las fotografías de artistas de flamenco que empezó a realizar en la década de 1950. En su obra, le gustaba destacar la “rabia o la gracia” en los rostros de los bailaores.

C’était un ami doux sensible et humaniste. Aussi discret que sensible. Dans la nuit du 19, en plein centre de Paris, le grand photographe René Robert est tombé, victime d’un malaise. Incapable de se relever il est resté cloué au sol dans le froid 9 h durant avant qu’un SDF

— Michel Mompontet (@mompontet) January 23, 2022