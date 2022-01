Chuck Palahniuk aplaude el final alternativo de El club de la pelea en China

Ciudad de México, 27 de enero (RT).- Chuck Palahniuk, autor de la novela original en la que se basó la película de 1999 Fight Club, de David Fincher, comentó este miércoles el hecho de que recientemente en China se modificara drásticamente el final de la cinta para ajustarse a las normas de censura locales.

En el clásico, protagonizado por Brad Pitt, Edward Norton y Helena Bonham Carter, la historia culmina con el protagonista disparándose en la mejilla, matando a su alter ego terrorista Tyler Durden. Entonces su pareja Marla llega a la escena y juntos observan cómo se produce una serie de explosiones, con edificios en la distancia que se derrumban, concluyendo con éxito el plan anárquico que ideó el protagonista.

Sin embargo, en la plataforma china de streaming Tencent Video, la película termina con el protagonista disparándose en la boca, pero luego aparece un texto en inglés que dice: “Gracias a las pistas proporcionadas por Tyler, la policía descubrió rápidamente todo el plan y detuvo a todos los criminales, impidiendo con éxito el plan de destrucción masiva”. Continúa diciendo que Tyler fue enviado a un hospital psiquiátrico, donde recibió tratamiento y fue dado de alta en el 2012.

El autor concedió más tarde una entrevista a TMZ, en la que señaló que el final chino alterado es en realidad algo más parecido a cómo concluyó su libro. “La ironía es que la forma en que los chinos la han cambiado es que han alineado el final casi exactamente con el final del libro, a diferencia del final de Fincher, que era un final visual más espectacular”, indicó Palahniuk. “Así que, en cierto modo, los chinos han devuelto la película al libro un poco”.

Have You Seen This Sh*t?

This is SUPER wonderful! Everyone gets a happy ending in China!

https://t.co/saVA2yro9B pic.twitter.com/20UzTi1nyI

— Chuck Palahniuk (@chuckpalahniuk) January 25, 2022