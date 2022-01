Roethlisberger, el gigante que forjó una carrera ganadora con los Steelers, se retira

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).– Benjamin Todd Roethlisberger, o “Big Ben” como es conocido este gigante de 1.96 metros y 108 kilos, supo forjar una carrera de éxito de 18 años como el líder de la ofensiva de los Pittsburgh Steelers en los primeros años de un siglo dominado por The New England Patriots —un predominio marcado por casos como el Deflategate— al conquistar dos de los tres Super Bowls que jugó y colocándose en el top ten de los quarterback históricos de la NFL.

Hoy anunció el fin de una carrera en la que completó ​​418 pases de TD, 5 mil 440 pases en total y 64 mil 088 yardas aéreas:

Fue el pasado 16 de enero, cuando Roethlisberger lanzó sus últimos 29 pases completos para conseguir 215 yardas y dos anotaciones en un juego contra unos superiores Kansas City chiefs, al cual muy pocos pensaron que llegaría el equipo de Pittsburgh luego de una temporada en la que lidiaron con las dificultades de echar a andar a una ofensiva —pese a las buenas noticias que implicó la llegada de Najee Harris y Pat Freiermuth— las lesiones, la competitividad del calendario regular y con uno de los grupos divisionales más complicados, en el cual se coronaron los Cincinnati Bengals, a quienes simplemente no pudieron vencer este año.

Pese a los pronósticos, el “Big Ben” llevó a su equipo a los playoffs luego de lograr dos triunfos clave contra dos rivales históricos de los Acereros. Primero contra los Cleveland Browns en el Heinz Field, el último juego de Roethlisberger en casa en el cual las ovaciones lo acompañaron de principio a fin en una atmósfera que arrancó a más de una fan las lágrimas por saber el vacío que dejará su partida. Y él último, contra los Baltimore Ravens, en el M&T Bank Stadium en el que debutó a los 22 años, temporada en la que se convirtió en el primer QB de la historia en ser nombrado rookie del año luego de una marca de 15 victorias y solo 1 derrota, esta última en un juego en el que ingresó de cambio para reemplazar a Tommy Madox. Desde entonces no dejaría la titularidad durante 18 años, la mayor marca para un jugador en un mismo equipo.

Desde escolar en el Findlay High School’s, en Ohio, Roethlisberger destacó por su estatura. En 1998 su posición era de receptor y desde entonces portó el número siete en el jersey en honor a su ídolo John Elway el QB leyenda de los Denver Broncos quien también ganó dos veces el Super Bowl y sólo jugó para un equipo en sus 15 años de carrera.

Back in 1999-I was a young sportscaster and @steelers @_BigBen7 Ben Roethlisberger was a high school senior & QB at Findlay High School. Here’s the @espn feature on Ben for Scholastic Sports America. Inspired by what might have been his final NFL game I dug up the tape! pic.twitter.com/G61ffc7yi4

— Katie Pollock (@katiepollockDS) January 17, 2022