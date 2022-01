Backstreet Boys y Gwen Stefani encabezan el festival Tecate Emblema de la CdMx

AS MÉXICO

El próximo 1 y 2 de febrero iniciará la preventa para el festival Tecate Emblema, encabezado por los Backstreet Boys y Gwen Stefani; Kenia Os, Becky G, Carly Rae, Diplo completan el cartel.

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 27 de enero (ASMéxico).- Este jueves 27 de enero se publicó el cartel del festival Tecate Emblema, el cual regresa luego de que tuvo que ser cancelado en su edición 2020, debido a la pandemia por COVID-19 en nuestro país, por lo que ahora promete ser un evento inolvidable, encabezado por Backstreets Boys, Gwen Stefani, Kali Uchis y muchos más artistas.

Fue a través de redes sociales que se dio a conocer el evento y de inmediato se volvió tendencia. “¡Estamos listos para formar parte de tu vida! Somos #TecateEmblema22 y venimos a hacer vibrar el mundo”, indicó una publicación, la cual generó miles de reacciones por parte del público.

ARTISTAS QUE PRESENTARÁ

El line up está conformado por artistas como Backstreets Boys, Gwen Stefani, Kali Uchis, Chvrches, Little Simz, Bratty, The Kid Laroi, Morat, Sebastián Yatra, Danna Paola, Diplo, Galantis, Becky G, Carly Rae, Diplo, Oliver Tree, Kenia Os, Cami, Fuego y muchos más.

Los fans han reaccionado gratamente a la presencia de los Backstreets, pues ha movido la nostalgia por el éxito que tuvieron en la década de los años 90 gracias a su música. También ha generado buenos comentarios la cantante Gwen Stefani.

FECHAS Y PRECIOS

Este festival se realizará los días 14 y 15 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, de la Ciudad de México, el cual también sido sede de eventos como el Corona Capital y el Flow Fest. En cuanto a los precios, como es costumbre en los festivales, la venta se realizará bajo la modalidad de abonos. Comenzando por la fase 1, a continuación, te compartimos los precios:

· General – $1,650

· Comfort Pass – $2,475

· Citibanamex Plus – $2,850

PREVENTA Y CÓMO COMPRAR LOS BOLETOS

Cabe resaltar que Ocesa informó que las personas que hayan adquirido entradas para la edición 2020 podrán acceder con los mismos boletos. Mientras que la preventa para tarjetahabientes Citibanamex iniciará los días 1 y 2 de febrero, a través del sistema Ticketmaster. Y la venta general dará comienzo el 3 del mismo mes.

¡Estamos listos para formar parte de tu vida! 😎🔥

— Tecate Emblema (@TecateEmblema) January 27, 2022

