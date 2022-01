Andrea denuncia calvario en Edomex. Su expareja abusó de su hija y aún sigue libre

Estado de México, 27 de enero (A Fondo).- Desde hace más de un año, Andrea vive un viacrucis buscando justicia ante la apatía de autoridades que se han olvidado de detener a su expareja quién la golpeó y cometió abuso sexual en contra de la menor que era su hijastra.

Andrea dio a conocer que decidió alzar la voz, luego de que personal de la Fiscalía de Justicia para las Mujeres de San Cristóbal en Ecatepec, han hecho caso omiso por las denuncias que inicio en contra de Celso “N”, su expareja con el que vivió casi 13 años, en un departamento en la colonia Fuentes de Aragón.

La pesadilla, dijo, comenzó el cerca de las 23:40 horas del 17 de agosto del 2020, cuando el hombre, se le fue a los golpes, cuando pensaba reclamarle por insultar a sus dos hijas, la menor de ellas de alrededor de cinco años procreada con el agresor.

«Escuché que insultaba a mis hijas y al salir del cuarto, no medio tiempo de reclamarle y me lanzó golpes al rostro, me jaló del cabello y me tiró e inclusive le pegó a la mayor de mis niñas que no es hija de él», comentó.